तेंदुआ करने जा रहा था बिल्ली का शिकार, तो बिल्ली ने दिखाई बहादुरी, सामने खड़े होकर किया कुछ ऐसा और फिर... - देखें Video

तेंदुआ करने जा रहा था बिल्ली का शिकार, तो बिल्ली ने दिखाई बहादुरी

न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से जारी एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में एक बिल्ली को तेंदुए का सामना करते हुए दिखाया गया है, जब दोनों जानवर एक कुएं के अंदर फंस गए थे. ये वीडियो महाराष्ट्र के नासिक का है. उप वन संरक्षक (पश्चिम, नासिक संभाग) पंकज गर्ग के मुताबिक, बिल्ली का पीछा करते हुए तेंदुआ कुएं में गिर गया (Leopard, Cat Fall Into Well During Chase). वीडियो में, हम शुरुआत में तेंदुए को बिल्ली पर अटैक करते हुए देखते हैं. फिर हम दोनों जानवरों को आपस में खेलते हुए भी देखते हैं. बाद के एक ट्वीट में, हमें पता चलता है कि तेंदुए और बिल्ली (Leopard and Cat Video) दोनों को "वन विभाग द्वारा सुरक्षित बचा लिया गया और छोड़ दिया गया".