घर लौटा 'राजा बेटा'...मजदूर के स्वागत में घरवालों ने बिछाए फूल, वीडियो देख इमोशनल हो गए लोग

Labour Emotional Viral Video: कहते हैं, घर वही होता है जहां प्यार बसता है और यह लाइन हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो पर पूरी तरह फिट बैठती है. एक मजदूर, जो महीनों से शहर में मेहनत-मजदूरी कर रहा था, जब त्योहार के बाद आखिरकार अपने गांव लौटता है तो उसका स्वागत ऐसे किया जाता है कि देखने वालों की आंखें भर आती हैं. दिवाली बीत चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो लोगों के दिलों को रोशन कर रहा है. यह कहानी है उन मेहनती हाथों की, जो ऊंची-ऊंची इमारतें तो बनाते हैं, पर खुद छोटी-सी झोपड़ी में रहते हैं, फिर भी उनके दिल में अपने परिवार के लिए बेहिसाब प्यार और अपनापन भरा होता है.

फूलों से सजी राह और आंखों में चमक 'राजा बेटा' लौटा घर (Ghar Par Swagat Ka Video)

वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स जब अपने गांव के घर पहुंचता है, तो परिवार खुशी से झूम उठता है. दरवाजे पर फूल बिछाए जाते हैं, पत्नी उसे माला पहनाती है, तिलक करती है और आरती उतारती है. पूरा माहौल भावनाओं से भर जाता है...मानो घर का 'राजा बेटा' लौट आया हो. यह दृश्य सिर्फ एक स्वागत नहीं, बल्कि उन हजारों मजदूरों की भावनाओं का प्रतीक है, जो दूर शहरों में रहकर अपने परिवार के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं. सच में, शहर का मजदूर अपने घर का सबसे अमीर इंसान होता है, क्योंकि उसके पास होता है प्यार, सम्मान और अपनापन.

यहां देखें वीडियो

लोगों की भावनाएं 'हर घर में ऐसा प्यार होना चाहिए' (Raja beta viral video)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @atul_awasthi_sir नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था. 21 सितंबर 2025 को पोस्ट किए गए इस क्लिप को खबर लिखे जाने तक 46 लाख से ज्यादा व्यूज और 4 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स दिल छू लेने वाली बातें लिख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, हर इंसान अपने घर का राजा होता है. दूसरे यूजर ने लिखा, अगर हर पत्नी ऐसा सम्मान करे, तो रिश्ते और मजबूत बन जाएंगे. तीसरे यूजर ने लिखा, पैसे से ज्यादा जरूरी है प्यार और इज्जत.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा