विज्ञापन
विशेष लिंक

रातोंरात खाली हुआ पूरा गांव, 200 साल बाद भी क्यों वीरान है राजस्थान का कुलधरा

Kuldhara Village Story: रेगिस्तान की रेत में दबी एक कहानी, जहां एक रात में हजारों लोग गायब हो गए. न कोई चीख, न कोई लाश, बस रह गया सन्नाटा. राजस्थान का कुलधरा गांव आज भी यही सवाल पूछता है कि आखिर उस रात यहां हुआ क्या था?

Read Time: 2 mins
Share
रातोंरात खाली हुआ पूरा गांव, 200 साल बाद भी क्यों वीरान है राजस्थान का कुलधरा
कई वर्षों तक वीरान रहा राजस्थान का यह गांव...जानें भारत की इस रहस्यमयी जगह की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी

Kuldhara Village Mystery: जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर दूर बसा कुलधरा गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध ठिकाना था. साल 1291 में बसाए गए इस गांव में खेती, व्यापार और संस्कृति फल फूल रही थी रेगिस्तान में रहते हुए भी यहां पानी की शानदार व्यवस्था थी. उत्सव, संगीत और खुशहाली इस गांव की पहचान थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक रातोंरात पूरा गांव खाली हो गया. न किसी के जाने आवाज, न कोई चीख...अब बस रह गया सन्नाटा, जो सालों से पसरा हुआ है.

एक रात में उजड़ गया सब कुछ (kuldhara village experience)

साल 1825 की एक रात कुलधरा और आसपास के 84 गांव अचानक खाली हो गए. मान्यता है कि जैसलमेर रियासत के दीवान सलीम सिंह की बुरी नीयत गांव के मुखिया की बेटी पर थी. जबरन शादी की धमकी से आहत गांववालों ने सम्मान बचाने के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया और जाते समय श्राप दिया कि यहां कोई कभी बस नहीं पाएगा.

भूतिया अनुभव या वहम...डर और दावे (Paranormal Claims)

कई लोग दावा करते हैं कि कुलधरा में आज भी परछाइयां दिखती हैं, पायल और कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं. 2013 में एक पेरानॉर्मल टीम ने यहां रात बिताई और कुछ असामान्य घटनाओं का जिक्र किया.

Latest and Breaking News on NDTV

हालांकि, इतिहासकार मानते हैं कि भूतों से ज्यादा वजह पानी की कमी और कर अत्याचार हो सकते हैं.

अब पर्यटन स्थल बना रहस्य...आज का कुलधरा (kuldhara gaon ke bare me jankari)

आज कुलधरा गांव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है. सुबह 8 से शाम 6 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है. सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: kuldhara__village

देश विदेश से लोग यहां Kuldhara Village Mystery देखने आते हैं. कुलधरा का सन्नाटा आज भी सवाल करता है कि क्या ये सच में श्राप है या इतिहास की मार, जवाब शायद कभी न मिले.

ये भी पढ़ें:- सिर्फ एक रात में लिखी गई ये शैतानी किताब, गधे और बछड़े की खाल पर लिखे हैं ब्रह्माण्ड के डरावने रहस्य

ये भी पढ़ें:- पौधे कैसे लेते हैं सांस, कैमरे में पहली बार कैद हुआ अद्भुत नजारा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kuldhara Village Mystery, Haunted Village Jaisalmer, Jaisalmer Kuldhara Village Story, Kuldhara Village Haunted Story, Kuldhara Village Experience
Get App for Better Experience
Install Now