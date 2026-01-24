विज्ञापन
विशेष लिंक

'पेंगुइन मीम' ट्रेंड में शामिल हुए ट्रंप, ग्रीनलैंड को लेकर ऐसा पोस्ट किया कि खुद ही ट्रोल हो गए

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 'पेंगुइन मीम' वाले ट्रेंड में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो गए हैं. व्हाइट हाउस ने एक AI इमेज पोस्ट की है, जिसमें ट्रंप और पेंगुइन ग्रीनलैंड की ओर जाते दिख रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
'पेंगुइन मीम' ट्रेंड में शामिल हुए ट्रंप, ग्रीनलैंड को लेकर ऐसा पोस्ट किया कि खुद ही ट्रोल हो गए
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपनी इच्छा एक वायरल पेंगुइन मीम के जरिए जाहिर की है
  • व्हाइट हाउस ने AI-जेनरेटेड इमेज पोस्ट की जिसमें ट्रंप एक पेंगुइन के साथ बर्फीले पहाड़ों की ओर जाते दिख रहे हैं
  • सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रंप की पोस्ट में पेंगुइन की आर्कटिक में मौजूदगी को गलत बताकर उनका मज़ाक उड़ाया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
वॉशिंगटन डीसी:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार ग्रीनलैंड को लेकर अपने इरादे जाहिर करते रहे है. अब एक बार फिर उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर अपना इरादा जाहिर किया है, लेकिन इस बार किसी बयान से नहीं बल्कि एक वायरल मीम के जरिए. ट्रंप ने अब अपनी इच्छा को एक 'पेंगुइन' मीम के जरिए जाहिर की है. यह वही पेंगुइन है, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रहा है. अब ट्रंप भी इस ट्रेंड में शामिल हो गए हैं.

सोशल मीडिया पर जिस पेंगुइन का वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वह वर्रन हर्जोग की 2007 में आई डॉक्यूमेंट्री 'एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड' से लिया गया है. इसमें एक अकेला पेंगुइन अपनी कॉलोनी से अलग होकर अंटार्कटिक की ओर भटकता हुआ दिखाई देता है. अब यह सोशल मीडिया पर एक मीम की तरह वायरल हो रहा है, जिसे लोग 'निहिलिस्ट पेंगुइन', 'लोनली पेंगुइन' या 'वैंडरिंग पेंगुइन' कह रहे हैं.

इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए व्हाइट हाउस ने एक AI-जेनरेटेड इमेज पोस्ट की जिसमें ट्रंप एक पेंगुइन के साथ बर्फीले पहाड़ों की ओर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर में पेंगुइन ने अमेरिकी झंडा पकड़ा हुआ है, जबकि पहाड़ों पर ग्रीनलैंड का झंडा दिख रहा है, साथ में कैप्शन है: 'पेंगुइन को अपनाओ'.

यह ध्यान देने वाली बात है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री में पेंगुइन ग्रीनलैंड की तरफ नहीं जा रहा था, वह असल में अंटार्कटिका के अंदर और गहरे जा रहा था, अपनी कॉलोनी और समुद्र से दूर भटक रहा था. व्हाइट हाउस की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को ट्रोल करना शुरू कर दिया क्योंकि उस इमेज में एक पेंगुइन था, जो आर्कटिक में नहीं रहता.

कई लोगों ने इस गलती की ओर इशारा किया और इस पोस्ट को 'शर्मनाक' बताया. द गार्डियन की पत्रकार पिप्पा क्रेरार ने कमेंट किया, 'आर्कटिक में पेंगुइन नहीं मिलते हैं.'

कुछ यूजर्स ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि ट्रंप के पैरों के जो निशान छपे हैं, वो इंसानों जैसे नहीं हैं. एक यूजर ने कहा, 'अच्छी कोशिश. ग्रीनलैंड में हमारे पास पेंगुइन नहीं हैं.'

UK कैबिनेट ऑफिस के चीफ माउसर के ऑफिशियल X अकाउंट ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा, 'कैट चेक: पेंगुइन दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं.'

कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने एक AI इमेज शेयर की थी जिसमें वो, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो एक अमेरिकी झंडे के बगल में खड़े थे और एक साइन पर लिखा था कि ग्रीनलैंड अमेरिका का इलाका है. इमेज में, ट्रंप अमेरिकी झंडा पकड़े हुए एक मार्कर के बगल में खड़े दिख रहे हैं जिस पर लिखा है: 'ग्रीनलैंड - US टेरिटरी, स्थापना 2026.'

उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक और AI-जनरेटेड इमेज भी पोस्ट की थी जिसमें अमेरिका का एक बड़ा मैप दिखाया गया था जिसमें ग्रीनलैंड, कनाडा और वेनेजुएला शामिल थे. ट्रंप ने पिछले साल ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी. हाल ही में उन्होंने आठ यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ बढ़ाने की बात कही थी, जिससे दुनियाभर में निवेशक घबरा गए थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Trump, Donald Trump, Greenland, Trump Greenland Control, White House
Get App for Better Experience
Install Now