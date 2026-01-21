शख्स ने 200 दिन में बना दी सोलर पॉवर नाव, अब जिंदगी भर बिना ईंधन के समंदर में करेगी सफर

Solar Powered Yacht: फिनलैंड के एक यूट्यूबर ने 200 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद Helios 11 नाम की सोलर पावर्ड एक्सप्लोरर यॉट तैयार की. यह नाव सूरज की रोशनी से चलती है और दावा है कि यह बिना ईंधन और बिना मरीना रुके लगातार सफर कर सकती है. अपनी पहली यात्रा में यह नाव फ्रांस की जमी हुई नहरों तक पहुंच गई.

Photo Credit: supercarblondie

जमी नहरें बनीं परीक्षा का मैदान (Helios 11 solar yacht)

फ्रांस की नहरों में सर्दी के चलते बर्फ जम गई, जिससे Helios 11 आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन यूट्यूबर ने इसे रुकावट नहीं, बल्कि मौका माना. इसी दौरान उन्होंने अपनी सोलर यॉट के सिस्टम और डिजाइन को गहराई से परखा, ताकि यह लंबे सफर में एक आरामदायक घर भी बन सके.

न डूबे, न पलटे यही डिजाइन का कमाल (solar boat technology)

रुकावट के दौरान उन्होंने Halo 13 नाम के एक नए कैटामरैन कॉन्सेप्ट का छोटा मॉडल भी टेस्ट किया. पतले लेकिन मजबूत ढांचे वाली इस डिजाइन ने लहरों के बीच खुद को स्थिर रखा. टेस्ट में यह नाव पलटने से लगभग नामुमकिन साबित हुई, जो समुद्री सफर के लिए बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है.

Photo Credit: supercarblondie

क्यों खास है यह सोलर यॉट (Why This Solar Yacht Matters)

ये सोलर पावर्ड टेक्नोलॉजी सिर्फ घर या कार तक सीमित नहीं. भविष्य में ऐसी यॉट पर्यावरण के लिए बेहतर, शांत और टिकाऊ सफर का रास्ता खोल सकती हैं. Helios 11 सिर्फ एक नाव नहीं, बल्कि उस भविष्य की झलक है जहां सफर सूरज की रोशनी से चलेगा और प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़ेगा.

ये भी पढ़ें:- धरती से दूर इस ग्रह पर आसमान से बरसती है मौत, NASA ने खोज निकाला नया प्लेनेट, जूपिटर से भी बड़ा है आकार

ये भी पढ़ें:-धरती के नक्शे में छिपे वो राज जो किताबों में नहीं मिले...वायरल वीडियो ने खोले हैरतअंगेज रहस्य