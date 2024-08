महिला ने इन 4 मायनों में रहने के लिए अमेरिका को बताया बेंगलुरु से बेहतर, वायरल पोस्ट पर लोगों ने ऐसे किया रिएक्ट

Indian Woman Explains Why She Chose US Over Bengaluru: विदेश में नौकरी करते हुए वहीं बस जाने वाले युवाओं को लेकर आर्थिक से लेकर सामाजिक कई स्तर पर चर्चा और बहस होती रहती है. इस बीच बेंगलुरु की एक महिला ने सोशल मीडिया के जरिए एक लंबी पोस्ट शेयर कर रहने के लिए अमेरिका को बेहतर जगह बताया है. बेंगलुरु या अमेरिका में से किसी एक को चुनने से पहले महिला काफी कंफ्यूज थी, लेकिन काफी सोचने के बाद उसने अमेरिका में रहने का फैसला किया है. बेंगलुरु की महिला ने अपने होम टाउन के मुकाबले अमेरिका को कुल चार मायनों में बेहतर बताया है. ये पोस्ट सोशल मीडिया दो दिन के अंदर ही वायरल हो गया है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स अपना पक्ष रख रहे हैं.

अमेरिका को बताया बेहतर

वीबा मोहन नाम की महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए अमेरिका को कल्चर, सुरक्षा और टेक के नजरिये से बेंगलुरु से बेहतर बताया है. वीबा के अमेरिका शिफ्ट होने का फैसला लेने के पीछे वीजा भी एक अहम कारण है. पहला कारण बताते हुए महिला ने लिखा, "यहां की संस्कृति के बारे में दो चीजें हैं जो मुझे पसंद है. पहला है वाइल्ड और अथक आशावाद. हर कोई संभावनाओं को लेकर उत्साहित है और यदि आप असफल होते हैं, तो आप फिर से प्रयास करें. दूसरा है शिल्प कौशल. यह सब आपके शिल्प को बेहतर बनाने के बारे में है."

पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही स्तर पर सुरक्षा को दूसरा बड़ा कारण बताते हुए वीबा मोहन ने लिखा, "एक ऐसे सहकर्मी के साथ काम करना जो आपके प्रति आसक्त है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, ताजी हवा के झोंके जैसा है. हर तरह की आजादी. किसी सुरक्षित जगह पर रहने से ना केवल आप शांत महसूस करते हैं, बल्कि यह आपको अधिक प्रोडक्टिव भी बनाता है."

यहां देखें पोस्ट

I've been bouncing between Bangalore and America, trying to answer this question for myself. After lots of overthinking (and probably too much coffee), I decided America's going to be my new home. Here's why:



1/ Culture: There are 2 things about culture here that I love.… https://t.co/C1CwVPxNGQ