रेगिस्तान में प्यासा था ऊंट, फरिश्ता बनकर पहुंचा ड्राइवर, VIDEO ने जीता दिल

Kind-hearted driver saves camel: एक दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक ड्राइवर ने रेगिस्तान में प्यास से बेहाल ऊंट को पानी पिलाकर उसकी जान बचाई. यह वीडियो 'Nature is Amazing' नाम के X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट द्वारा साझा किया गया है और अब तक 3.3 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ऊंट थकावट और प्यास के कारण सड़क किनारे बैठा हुआ है. ड्राइवर अपनी गाड़ी रोककर पानी की बोतल लेकर ऊंट के पास जाता है, जैसे ही वह ऊंट को पानी देता है, ऊंट तुरंत अपनी गर्दन उठाकर तेजी से पानी पीने लगता है. हर घूंट के साथ, ऊंट की ऊर्जा लौटती दिखती है और वह धीरे-धीरे उठने की कोशिश करता है.

जब प्यास से तड़प रहा था ऊंट (Thirsty camel rescued in desert)

इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को भावुक कर दिया है. एक यूजर ने लिखा, "यही है असली मानवता. ऐसे और लोगों की जरूरत है दुनिया को." एक अन्य ने टिप्पणी की, "एक साधारण कार्य ने एक जान बचा ली. ड्राइवर को सलाम." कई अन्य यूजर्स ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त कीं. एक ने लिखा, "आंखों में आंसू आ गए. क्या खूबसूरत पल है." एक अन्य ने कहा, "ऊंट बहुत कुछ सह सकता है, लेकिन कभी-कभी उन्हें भी मदद की जरूरत होती है. उस आदमी को सलाम."

यहां देखें वीडियो

Truck driver provides water to thirsty camel in the middle of desert. pic.twitter.com/kprMYS4qYf