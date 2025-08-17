विज्ञापन
एक महिला ने चेहरे के Triangle of Death हिस्से पर पिंपल दबाया और अस्पताल पहुंच गईं. मेडिकल एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि, इस जगह को छेड़ना जानलेवा इंफेक्शन तक का कारण बन सकता है.

आप भी फोड़ती हैं पिंपल...चेहरे के Triangle of Death कहे जाने वाले इस हिस्से के पिंपल्स फोड़ने से डैमेज हो सकता है ब्रेन!

Face infection brain risk: अमेरिका के मिशिगन में रहने वाली अलिशा मोनाको नाम की महिला को सिर्फ एक पिंपल पॉप करना इतना भारी पड़ गया कि उन्हें सीधा अस्पताल जाना पड़ा, रिपोर्ट्स के मुताबिक, अलिशा ने अपने चेहरे के उस हिस्से पर पिंपल दबाया, जिसे मेडिकल साइंस में Triangle of Death कहा जाता है. यह क्षेत्र नाक की ब्रिज से लेकर होंठों के किनारों तक फैला होता है और इसे सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यहां से इंफेक्शन सीधे ब्रेन तक पहुंच सकता है.

पिंपल दबाने के बाद चढ़ा दर्द और सूजन (Triangle of Death pimple danger)

अलिशा ने TikTok वीडियो में बताया कि उन्होंने पहले पिंपल दबाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुईं. इसके बाद उन्होंने एक सैनिटाइज्ड पिम्पल पॉपर टूल से इसे निकालने की कोशिश की. जल्द ही उन्हें चेहरें पर तेज दर्द और सूजन महसूस होने लगी. उन्होंने कहा कि, मैं नींद से उठी तो चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ था, दाहिनी तरफ मुस्कान टेढ़ी हो गई थी और कान बंद लग रहे थे. दर्द इतना था कि मुस्कुराना या बोलना भी मुश्किल हो गया.

क्यों खतरनाक है यह क्षेत्र? (Triangle of Death pimple)

स्किन स्पेशलिस्ट डॉ. आलोक विज के अनुसार, इस चेहरे के हिस्से को ब्रेन तक जाने वाली सीधी लाइन मान सकते हैं. यहां से अगर बैक्टीरिया खून में घुस जाए तो यह मेनिन्जाइटिस, ब्रेन एब्सेस, ब्लड क्लॉट, स्ट्रोक और यहां तक कि अंधेपन का कारण भी बन सकता है.

सोशल मीडिया पर वायरल चेतावनी (Pimple And Acne Removing Tips At Home)

अलिशा का वीडियो TikTok पर वायरल हो गया और लाखों लोगों तक पहुंचा. उन्होंने कहा, मुझे लगा मेरी गलती दूसरों के लिए सबक बने. अब लोग समझेंगे कि इस जगह पर पिंपल पॉप करना खतरनाक है. पिंपल पैच लगाइए, लेकिन इसे छेड़िए मत. इसी तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं. न्यूयॉर्क की एक महिला को नाक के नीचे पिंपल फोड़ने पर गंभीर इंफेक्शन हुआ, चीन की एक किशोरी को ब्रेन क्लॉट और लुइसियाना की महिला को स्टैफ इंफेक्शन.

