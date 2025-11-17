बड़े खतरनाक लोग हैं यार…खिलौने की तरह सांप से खेलते दिखे बच्चे, पूंछ पकड़कर बोतल में किया बंद

Snake Rescue Viral Video: कभी-कभी इंटरनेट पर ऐसा कुछ दिख जाता है कि दिमाग एक सेकंड के लिए हैंग हो जाए. इस बार भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने ठीक वही किया. दर्शक पहले हैरान हुए, फिर डर गए और आखिर में सोचना पड़ा कि बच्चे आखिर इतने निडर क्यों होते हैं? बचपन की यही मासूम-सी बेखौफी कई बार दिल भी दहला देती है.

वायरल वीडियो का चौंकाने वाला सीन (snake in bottle video)

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वायरल वीडियो में 8–10 साल के दो बच्चे जमीन पर रेंगते सांप का 'रेस्क्यू ऑपरेशन' शुरू कर देते हैं. पहले तो लगता है कि शायद वे उसे हटाना चाहते हैं, लेकिन अगले ही पल गेम पूरी तरह पलट जाता है. एक बच्चा बिना किसी डर के उसकी पूंछ पकड़ लेता है और जैसे यह काफी नहीं था, वे दोनों सांप को कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल में भरने की कोशिश करने लगते हैं. सांप बचने के लिए इधर-उधर फुफकारता भागता है, लेकिन बच्चे ऐसे निश्चिंत हैं जैसे किसी गेंद को पकड़ रहे हों.

सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं (kids playing with snake)

वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन दो हिस्सों में बंट गया. एक यूजर ने मजे-मजे में लिखा, 'हम बचपन में तिलचट्टा देखकर पंखे पर चढ़ जाते थे…ये लोग सांप को बोतल में भर रहे हैं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'चिंता वाला मोड ON.'वीडियो देख कई लोग भड़क उठे. एक यूजर ने लिखा, 'ये बच्चों के सामने बड़े लोग थे भी या नहीं? ये खेल किसी हादसे में बदल सकता था.' बहुतों ने पूछा कि ऐसी घटनाएं हमें बार-बार क्यों याद दिलाती हैं कि बच्चों को जंगली जानवरों से दूरी रखना कितना जरूरी है. सांप कभी भी हमला कर सकता था.

गांव-कस्बों की निडरता…या लापरवाही? (children catch snake)

कमेंट्स में कई लोगों ने लिखा कि, गांवों और कस्बों में बच्चे ऐसी चीजों के इतने आदी होते हैं कि डरने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन यही आदत कभी-कभी जानलेवा भी बन सकती है. वीडियो कहां का है, कौन रिकॉर्ड कर रहा था...इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इंटरनेट पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है.

