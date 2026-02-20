केरल की दरियादिली पर फिदा हुई विदेशी टूरिस्ट, दिया ऐसा रिएक्शन...दिल हार बैठेंगे आप

Kerala Tourists Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वायरल वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रहा है. इस वीडियो में एक विदेशी ट्रैवल व्लॉगर ने केरल के लोगों की मेहमाननवाजी और सादगी की जमकर तारीफ की है. इंस्टाग्राम पर mariaelisegreen नाम के हैंडल से शेयर किए गए इस वीडियो में मारिया ग्रीन नाम की टूरिस्ट अपने अनुभव को बयान करती हैं.

केरल की सादगी ने जीता दिल (Kerala's Simple Kindness Wins Hearts)

वह बताती हैं कि एक स्थानीय दुकान से उन्होंने कोक, प्रोटीन शेक, मिठाई, ओरियो और लेज जैसे सामान खरीदे. हैरानी की बात ये रही कि इतने सामान की कीमत एक यूरो से भी कम थी. मारिया ने बताया कि बिल 95 सेंट था और उन्होंने 100 सेंट दिए. दुकानदार के पास खुले पैसे नहीं थे, तो उसने बाकी रकम की जगह चॉकलेट दे दी. यही छोटा सा लम्हा उनके दिल को छू गया.

सोशल मीडिया पर उमड़ी मोहब्बत (Social Media Reacts to Kerala Hospitality)

वीडियो को अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं. यूजर्स ने कमेंट में लिखा, Welcome to Gods Own Country, Kerala hospitality, India travel experience. कई लोगों ने कहा कि, भारत में दुकानदार अक्सर खुले पैसे की जगह टॉफी दे देते हैं. कुछ यूजर्स ने ओल्ड कोच्चि घूमने की सलाह भी दी और पारंपरिक स्नैक्स ट्राई करने की बात कही. अक्सर विदेशों में भारत को लेकर जो धारणा बनती है, उससे अलग यहां की इंसानियत और मेहमाननवाजी का पहलू सामने आता है. छोटे से वाकये ने साबित कर दिया कि सफर की असली दौलत लोग होते हैं. केरल की यह दरियादिली अब इंटरनेट पर लोगों के दिल पिघला रही है.

