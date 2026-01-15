विज्ञापन
न दुकानदार, न कैमरा, न पहरा...सिर्फ भरोसे पर चल रही है केरल की ये दुकान

अगर कोई आपसे कहे कि एक दुकान बिना दुकानदार और बिना कैमरे के चल रही है, तो शायद यकीन न हो, लेकिन केरल में ये हकीकत है. यहां सब कुछ चलता है सिर्फ भरोसे और ईमानदारी पर.

Kerala Honesty Shop: केरल के पय्यानूर त्रिकारिपुर बायपास रोड पर थालिचलम ब्रिज के पास एक छोटी सी दुकान है, जो आजकल चर्चा में है. इस दुकान को शुरू किया है थालिचलम के रहने वाले मुंडकुंडिल सुलैमान ने. विदेश में काम करने के बाद जब वह घर लौटे, तो उन्होंने लोगों पर भरोसा करते हुए ये दुकान खोली.

क्या क्या मिलता है यहां (What This Shop Sells)

इस दुकान में यात्रियों और आसपास के लोगों के काम की चीजें मिलती हैं. नमकीन, मिठाई, मठा यानी छाछ और कुछ स्टेशनरी आइटम. हर सामान पर दाम साफ साफ लिखा है. कोई काउंटर नहीं, कोई कैशियर नहीं. जो चाहिए उठाओ और आगे बढ़ जाओ.

पैसे देने का अनोखा तरीका (How Payments Work on Trust)

पैसे देने के लिए दुकान में एक छोटा सा बॉक्स रखा है, जिसमें लोग नकद डाल देते हैं. डिजिटल पेमेंट के लिए गूगल पे का QR कोड भी लगा है. खास बात ये है कि अगर किसी के पास पैसे न हों, तो वह छोटा मोटा सामान उधार भी ले सकता है. सब कुछ भरोसे पर.

न कैमरा न गार्ड फिर भी चोरी नहीं (No CCTV Yet No Theft)

दुकान में न CCTV है, न कोई गार्ड. फिर भी चोरी की घटनाएं ना के बराबर हैं. सुलैमान सुबह आकर सामान भरते हैं और रात को बस एक बार देखने आते हैं. रोज की कमाई करीब 500 से 1000 रुपये रहती है. आज जब हर जगह शक और निगरानी है, ऐसी दुकान उम्मीद जगाती है. ये दिखाती है कि भरोसा अभी खत्म नहीं हुआ है.

