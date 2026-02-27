विज्ञापन

द केरल स्टोरी 2 की रिलीज का रास्ता साफ, मेकर्स बोले- फिल्म किसी राज्य या समुदाय के खिलाफ नहीं

विवादास्पद फिल्म 'द केरल स्टोरी 2 - गोस बियॉन्ड' की रिलीज पर लगी रोक को केरल हाई कोर्ट ने हटा दिया है. गुरुवार को सिंगल बेंच द्वारा अंतरिम स्टे लगाए जाने के महज 24 घंटे बाद ही डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिससे फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज का रास्ता साफ हो गया है.

द केरल स्टोरी 2 की रिलीज का रास्ता साफ

विवादास्पद फिल्म 'द केरल स्टोरी 2 - गोस बियॉन्ड' की रिलीज पर लगी रोक को केरल हाई कोर्ट ने हटा दिया है. गुरुवार को सिंगल बेंच द्वारा अंतरिम स्टे लगाए जाने के महज 24 घंटे बाद ही डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिससे फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज का रास्ता साफ हो गया है. फिल्म के मेकर्स ने शुक्रवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और दावा किया कि उनका फिल्म किसी राज्य या समुदाय के खिलाफ नहीं है.

क्या बोले द केरल स्टोरी 2 के मेकर्स 

प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह और डायरेक्टर कमाख्या नारायण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे या उनकी टीम केरल या उसके लोगों के खिलाफ नहीं हैं. उन्होंने जोर देकर कहा, "हमने फिल्म में केरल या उसके लोगों को नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाया है. फिल्म केवल समाज के अपराधियों को दिखाती है." मेकर्स ने बताया कि केरल हाई कोर्ट ने स्टे हटा दिया क्योंकि उनकी दलीलें पर्याप्त रूप से कन्विंसिंग थीं. उन्होंने CBFC की सर्टिफिकेशन का भी बचाव किया, जिसमें सामान्यत 4 सदस्य फिल्म देखते हैं, लेकिन उनकी फिल्म को 8 लोगों ने देखा, जिसमें केरल के दो सोशल वर्कर्स भी शामिल थे.

सेंसर बोर्ड से नहीं पड़ा फिल्म पर असर

फिल्ममेकर्स ने फिल्म की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 80% विरोध केवल केरल से आ रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर वे 100% रिसर्च दिखाते तो दर्शक फिल्म देख ही नहीं पाते. "हमने अपराधियों को अपराधी के रूप में दिखाया है, न कि किसी धर्म के रूप में. CBFC द्वारा दिए गए कट्स ने हमारी नैरेटिव को प्रभावित नहीं किया है." उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म में केरल, राजस्थान और मध्य प्रदेश की पीड़िताओं को दिखाया गया है और किसी धर्म या कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया गया है.

जनता फिल्म पसंद करेगी

विपुल शाह ने राजनीतिक लॉबी के आरोपों पर कहा कि 'केरल स्टोरी 2' के खिलाफ लॉबी राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकती है, जिसका उद्देश्य केरल को नुकसान पहुंचाना है. उन्होंने माना कि फिल्में आसान टारगेट होती हैं और दिन 1 की कलेक्शन प्रभावित हो सकती है, लेकिन जनता फिल्म पसंद करेगी और लंबे समय में यह सफल होगी. उन्होंने कहा, "मुझे पब्लिक और इंडस्ट्री से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है." 

इन देशों में नहीं रिलीज होगी फिल्म

मेकर्स ने आगे कहा कि अगर 'केरल स्टोरी 3' बनानी होगी तो केवल अच्छी स्टोरी मिलने पर, न कि सिर्फ सीक्वल के लिए. फिल्म कई देशों जैसे UAE और मलेशिया में रिलीज नहीं हो रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि कमर्शियल अवॉर्ड्स बॉयकॉट कर सकते हैं, लेकिन नेशनल अवॉर्ड्स फिल्म की सराहना करेंगे. अंत में उन्होंने जोर दिया, "बॉलीवुड में कोई माफिया नहीं है. न कोई मेरे खिलाफ है और न ही मेरी फिल्म के."

