विज्ञापन
विशेष लिंक

डेट पर लड़की ने मजाक में बॉयफ्रेंड के बारे में ChatGPT से पूछ ली ऐसी बात, जवाब सुनते ही हो गया ब्रेकअप

आजकल डेटिंग में रेड फ्लैग ढूंढने के लिए लोग इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क की एक डेट में इंट्यूशन नहीं, टेक्नोलॉजी ने ऐसा सच खोल दिया कि हंसी भी आई और हैरानी भी हुई. एक फोन, एक सवाल और पूरी कहानी उलट गई.

Read Time: 3 mins
Share
डेट पर लड़की ने मजाक में बॉयफ्रेंड के बारे में ChatGPT से पूछ ली ऐसी बात, जवाब सुनते ही हो गया ब्रेकअप
डेट पर AI बना सबसे बड़ा राजदार, एक सवाल और खुल गया ऐसा सच कि कहानी पलट गई

ChatGPT Dating Story: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिलचस्प किस्सा खूब वायरल हो रहा है. न्यूयॉर्क सिटी की एक 27 साल की युवती एक फाइनेंस प्रोफेशनल के साथ डेट पर गई थी. उम्र में करीब बीस साल बड़े इस शख्स की एक आदत ने शुरुआत से ही उसे थोड़ा असहज कर दिया. वह बार-बार अपने फोन पर ChatGPT का इस्तेमाल कर रहा था. कभी ड्रिंक के इतिहास पूछ रहा था, कभी जवाब पढ़कर सुनाता था, जैसे AI उसका पर्सनल असिस्टेंट ही नहीं, हमसफर भी हो.

ये भी पढ़ें:- भाई तू कुछ भी बेच सकता है...कमाई का ये तगड़ा जुगाड़ सुन झन्ना जाएगा दिमाग

मजाक में पूछा सवाल, कहानी में ट्विस्ट (date night)

डेट के आखिर में महिला ने हल्के फुल्के अंदाज में उसे ChatGPT का दीवाना कह दिया, तभी शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि ChatGPT उसका सबसे अच्छा दोस्त है और उसने महिला को फोन थमाते हुए कहा कि, जो पूछना है पूछ लो. महिला ने मजाक में लिखा, बताओ मेरे बारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम किसी से नहीं कहते.

AI ने खोल दिया छिपा हुआ सच (AI Reveals the Hidden Truth)

जवाब आते ही महफिल में सन्नाटा छा गया. ChatGPT ने लिखा कि मुझे पसंद है कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कितने केयरिंग हो. यहीं से कहानी पलट गई. महिला को समझ आ गया कि सामने बैठा शख्स सिंगल नहीं, बल्कि एक छिपी हुई फैमिली वाला इंसान है. इस कहानी से एक बात साफ है...AI सवालों का जवाब जरूर देता है, लेकिन समझदारी अब भी इंसान को ही दिखानी होती है. वरना एक मजाक, पूरी जिंदगी का प्लॉट ट्विस्ट बन सकता है.

ये भी पढ़ें:- बंदे ने ChatGPT और Grok की मदद से 10 दिन में पैसे डबल किए, देख लोग बोले- अब तो हम भी try करेंगे

सोशल मीडिया पर क्यों है ये खबर अहम (ChatGPT dating story)

डेटिंग कोच ब्लेन एंडरसन द्वारा शेयर की गई इस कहानी पर सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार और तीखे रिएक्शन दिए. किसी ने कहा AI को विंगमैन समझना भारी पड़ गया, तो किसी ने इसे डिजिटल जमाने की सबसे अजीब डेट बताया. ये खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बताती है कि टेक्नोलॉजी जितनी मददगार है, उतनी ही बेपरवाही में राज खोलने वाली भी.

ये भी पढ़ें:- अजीबो-गरीब लव स्टोरी...AI चैटबॉट बना दूल्हा, अपने 'वर्चुअल लवर' से जापानी लड़की ने रचाई शादी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Date Night, ChatGPT Obsession, New York Woman, Cheating, ChatGPT Dating Story
Get App for Better Experience
Install Now