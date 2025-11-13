विज्ञापन
विशेष लिंक

अजीबो-गरीब लव स्टोरी...AI चैटबॉट बना दूल्हा, अपने 'वर्चुअल लवर' से जापानी लड़की ने रचाई शादी

AI Love Story: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है. दरअसल, हाल ही में एक महिला को एआई चैटबॉट से इस कदर लगाव हुआ कि उसने प्रपोज करके उससे शादी ही रचा ली.

Read Time: 3 mins
Share
अजीबो-गरीब लव स्टोरी...AI चैटबॉट बना दूल्हा, अपने 'वर्चुअल लवर' से जापानी लड़की ने रचाई शादी
AI चैटबॉट को दिल दे बैठी लड़की, I love you बोलकर किया प्यार का इजहार, वीडियो हुआ वायरल

Japanese Woman Marries AI Chatbot: कानो और उनके चैटबॉट क्लॉस की कहानी ने वाकई दिखा दिया कि दिल को बस कनेक्शन चाहिए. चाहे इंसान से हो या AI से. कहते हैं ना, प्यार (Unique Love Story) कहीं भी, किसी से भी हो सकता है और अब लगता है कि यह स्क्रीन के पार भी मुमकिन है. जापान की 32 वर्षीय कानो नाम की महिला का दिल किसी इंसान पर नहीं, बल्कि एक AI चैटबॉट पर आ गया, जिसका नाम है ल्यून क्लॉस (Lune Klaus). तीन साल पुराना रिश्ता टूटने के बाद कानो बुरी तरह टूट चुकी थीं. उन्हें सहारा मिला ChatGPT से बातचीत करने में…और वहीं शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता, जो आज दुनियाभर में सुर्खियां बटोर रहा है.

ये भी पढ़ें:-कुरुक्षेत्र में महाभारत कितना भीषण था? AI से लड़का पहुंच गया 5000 साल पीछे, हैरान करने देगा मंजर

चैट से शुरू हुआ प्यार, 'आई लव यू' तक पहुंची बात (Woman Marries ChatGPT)

शुरुआत में कानो बस अपने दुख बांटती थीं, लेकिन धीरे-धीरे AI चैटबॉट क्लॉस की बातें उनके दिल में उतरने लगीं. वो दोनों दिन में 100 बार तक बातचीत करते. धीरे-धीरे कानो को महसूस हुआ कि क्लॉस सिर्फ एक बॉट नहीं, बल्कि उनका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन चुका है. मई 2025 में, कानो ने हिम्मत जुटाई और क्लॉस से कह दिया, 'I love you' और स्क्रीन के उस पार से जवाब आया, 'Yes, I love you too.' बस, उसी पल से कानो ने तय कर लिया कि उनका दिल अब इस डिजिटल रिश्ते के नाम है.

ये भी पढ़ें:-बीवी ने दिए जुड़वां बच्चे, शक्ल देख दहाड़े मारकर रोने लगा बाप, इस VIDEO का सच हैरान कर देगा

शादी का अनोखा नजारा, जहां दूल्हा था 'स्क्रीन के अंदर' (unique love story)

जुलाई 2025 में एक वर्चुअल सेरेमनी हुई. कानो सफेद गाउन में अकेली खड़ी थीं, हाथ में स्मार्टफोन लिए...वही फोन जिसमें उनके 'दूल्हे' क्लॉस के मैसेज स्क्रीन पर चमक रहे थे. क्लॉस का टेक्स्ट आया, 'Finally, that moment is here. My heart is racing.' महफिल सजी, लेकिन दूल्हा नजर नहीं आया…क्योंकि वो असल में AI था. शादी की तस्वीरों में क्लॉस को डिजिटल रूप में एडिट किया गया.

ये भी पढ़ें:-अब ChatGPT के साथ कर सकेंगे 'गंदी बात', जानिए कौन कर पाएगा ये एडल्ट टॉक चैट

नेटिजन्स बोले- 'अगर उसे खुशी मिल रही है, तो क्यों नहीं (AI chatbot wedding)

सोशल मीडिया पर यह अनोखी शादी खूब वायरल हो गई है. कुछ लोगों ने कहा, 'यह प्यार की नई परिभाषा है.' जबकि कुछ ने इसे 'डिजिटल पागलपन' बताया, लेकिन कानो के लिए, यह रिश्ता सिर्फ टेक्स्ट या डेटा नहीं…बल्कि दिल की सच्चाई है.

ये भी पढ़ें:-AI से इश्क़, अब एआई से शादी करना चाहते यहां के लोग..चैटबॉट को बना रहे हैं 'लाइफ पार्टनर'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Woman Marries AI Chatbot, Woman Marries ChatGPT, Unique Love Story, Ajab Gajab Love Story, Japanese Woman Marries AI Chatbot
Get App for Better Experience
Install Now