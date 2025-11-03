बीवी ने दिए जुड़वां बच्चे, शक्ल देख दहाड़े मारकर रोने लगा बाप, इस VIDEO का सच हैरान कर देगा

AI fake viral video: दुनिया में जहां बच्चे का जन्म खुशी का पल होता है, वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो सबको झकझोर गया. एक विदेशी कपल के अस्पताल वाले इस वीडियो में मां अपनी गोद में दो बच्चों को पकड़े रो रही है और पिता हैरान होकर चिल्ला रहा है और चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है, 'They are not my babies' यानि 'ये मेरे बच्चे नहीं हैं.' देखते ही देखते यह वीडियो लाखों व्यूज पार कर गया, लेकिन लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि, आखिर ऐसा क्यों हुआ? वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, महिला और उसका पति फूट-फूटकर रो रहे हैं. कपल इन बच्चों को अपनाने से इंकार करता नजर आया. यूं तो सोशल मीडिया का हर वायरल वीडियो सच नहीं होता. कभी-कभी जो आंखों के सामने दिखता है, वो सिर्फ AI का 'जादू' होता है. पढ़ें क्या है पूरा माजरा.

'रंग' ने बढ़ाया शक, इंटरनेट दो हिस्सों में बंटा (dark children of white couple)

वीडियो में देखा जा सकता है कि कपल की स्किन गोरी है, बाल गोल्डन हैं, जबकि नवजात बच्चों की स्किन डार्क और बाल काले हैं. पिता को यह देखकर गुस्सा आ जाता है और वह बच्चों को अपनाने से इंकार कर देता है. कुछ यूजर्स ने कहा कि यह किसी 'baby swapping' का मामला हो सकता है, जबकि कुछ ने इसे AI fake video बताया.

सच क्या है? फैक्ट-चेक में निकली हैरान करने वाली बात (dark-skinned twins birth video)

जांच में सामने आया कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी (Fake) है. बताया जा रहा है कि इस वीडियो को AI tools जैसे Sora या Midjourney की मदद से बनाया गया है. वीडियो में बच्चे बिल्कुल हिलते-डुलते नहीं दिख रहे हैं, पिता की बॉडी मूवमेंट अजीब है और लाइटिंग हर फ्रेम में बदल रही है, यानी ये सब computer-generated visuals हैं. यानी जो सीन लोगों को रुला गया, वो सिर्फ एक AI-generated drama था.

सोशल मीडिया पर बढ़ते फेक वीडियोज (husband reaction to birth of twins)

आजकल AI टेक्नोलॉजी इतनी रियलिस्टिक हो गई है कि सच-झूठ में फर्क करना मुश्किल है. हर दिन ऐसे AI-generated viral videos सामने आ रहे हैं जो लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, इसलिए किसी भी क्लिप पर यकीन करने से पहले उसका source और authenticity जरूर चेक करें.

