जैमी लिवर ने बिग बॉस 19 में उड़ाया तान्या मित्तल का मजाक, 150 बॉडीगार्ड और 500 ड्राइवर की दिलाई याद

बिग बॉस 19 में वीकेंड के वॉर में सलमान खान कंटेस्टेंट की खूब क्लास लगाते हुए नजर आते हैं. कुछ पूरे हफ्ते अच्छा खेलते हैं तो उनकी खूब तारीफ होती है वहीं कुछ अपनी हरकतों की वजह से सलमान खान के गुस्से का शिकार होते हैं. इस हफ्ते वीकेंड का वार में जॉनी लिवर की बेटी जैमी लिवर फराह खान बनकर आईं थीं. वो घरवालों से फराह खान के अंदाज में ही बात करती नजर आईं. उन्होंने सारे घरवालों को उनकी हरकतों की वजह से रोस्ट किया. इस लिस्ट में तान्या मित्तल भी थीं. तान्या अपनी बातों की वजह से अक्सर ट्रोल्स के निशाने पर रहती हैं और इस बार जैमी ने भी उन्हें खूब ट्रोल किया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल बो रहा है.

जैमी न उड़ाया तान्या का मजाक

जैमी कहती हैं- तान्या तुम बकलावा खाने दुबई जाती हो, बिस्कुट खाने ब्रिटेन जाती हो, खजूर खाने के लिए साउदी अरेबिया जाती हो. मुझे तुमसे ये पूछना है कि तुम इलाज करवाने के लिए किधर जाती हो. जिसके बाद जैमी तान्या की एक्टिंग करके रोने लगती हैं. वो मां को याद करके रोने लगती हैं. कहती हैं मां मुझे आपकी बहुत याद आती है. मुझे मेरे 150 बॉडीगार्ड, 400 हेल्पर, 500 गाड़ियों के ड्राइवर, 900 फैक्टरी सबकी बहुत याद आ रही है मम्मा.

फैंस ने किए कमेंट

तान्या के इस वीडियो पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- जो आता है वो ही इसका मजाक उड़ा रहा है. दूसरे ने लिखा- एकदम मजा आ गया. वहीं एक ने लिखा-महाकुम्भ को बदनाम करने वाली तान्या को रेल दिया गया है उसी के अंदाज मे.

जीशान के एविक्शन से दुखी कंटेस्टेंट्स

बता दें इस वीकेंड के वार में जीशान बिग बॉस के घर से बाहर हो गए हैं. जीशान के जाने से उनके दोस्त काफी दुखी नजर आए. शो लगभग आधा खत्म हो चुका है और सभी को इसे देखने में बहुत मजा आ रहा है.