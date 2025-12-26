जैमी लीवर को मिमिक्री करना पड़ा भारी, उतारी तान्या मित्तल की नकल तो हो गईं ट्रोल, लिया ये बड़ा फैसला

कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट जेमी लीवर, जो अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील्स के जरिए कई सेलिब्रिटीज की मिमिक्री करती हैं, ने सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने की अनाउंसमेंट की है. जेमी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं के बाद उन्हें 'आराम करने और खुद को रीसेट' करने के लिए समय चाहिए, क्योंकि उन्हें लगा है कि उन्होंने 'अपना एक छोटा सा हिस्सा खो दिया है'.

अपनी इंस्टा पोस्ट पर क्या बोलीं जेमी?

जेमी ने लिखा, “जो लोग मुझे सच में जानते हैं, वे जानते हैं कि मैं अपने काम से कितना प्यार करती हूं और कितनी ईमानदारी से करती हूं. मैं भगवान की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे दूसरों को खुशी देने का तोहफा दिया और सालों से मिले प्यार के लिए हमेशा आभारी रहूंगी. मैंने इस सफर में सीखा है कि हर कोई आपके लिए चीयर नहीं करेगा या आपके साथ नहीं हंसेगा. हाल की घटनाओं ने मुझे ऐसा महसूस कराया है कि मैंने अपना एक छोटा सा हिस्सा खो दिया है - यह सोच-समझकर कहा है, गुस्से में नहीं."

उन्होंने आगे कहा, “मुझे अपना काम पसंद है और मैं हमेशा एंटरटेन करती रहूंगी. अभी के लिए, मैं कुछ समय आराम करने और खुद को रीसेट करने के लिए ले रही हूं. अगले साल मिलते हैं. प्यार, दुआओं और सपोर्ट के लिए धन्यवाद - हमेशा.।”

किस बात पर हुआ बवाल?

जेमी ने हाल ही में बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की मिमिक्री करते हुए एक रील बनाई थी. इस पोस्ट में जेमी तान्या के एक्सप्रेशंस की नकल कर रही थीं, जिसमें वह रोती हुई दिख रही थीं. जेमी ने कहा कि वह शो की नंबर 1 एंटरटेनर को मिस करेंगी. कई यूजर्स ने जेमी पर गुस्सा निकाला और कहा कि उन्होंने मिमिक्री में हद पार कर दी है, जहां वह तान्या और उनके लुक्स का मजाक उड़ा रही हैं.

तान्या इस सीजन में बिग बॉस की फाइनलिस्ट में से एक थीं. वह पूरे शो में अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में बात करने के लिए सुर्खियों में रहीं. जेमी कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, जिनमें किस किसको प्यार करूं, हाउसफुल 4, भूत पुलिस, यात्रीज और क्रैक शामिल हैं. वह जॉनी लीवर की बेटी हैं, जो भारत के सबसे मशहूर और पसंदीदा कॉमेडियन में से एक हैं, जो अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेसिव चेहरे के लिए जाने जाते हैं.