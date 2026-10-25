इंटरव्यू में पूछा- आप यहां काम क्यों करना चाहते हैं? युवक के जवाब से खुश हो गया हायरिंग मैनेजर

Viral News: एक युवक से इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया कि वह यहां काम क्यों करना चाहते हैं? इसके बाद युवक ने बिना किसी लाग लपेट के एकदम से ईमानदारी से जवाब दिया. उसे लगा इंटरव्यू लेने वाले को उसका जवाब नहीं पसंद आएगा. पर हायरिंग मैनेजर उसके जवाब से खुश हो गया. युवक ने रेडिट पर अपने इंटरव्यू को लेकर बात की है. उसने बताया कि मैनेजर ने मेरे जवाब की कद्र की. अब युवक की रेडिट पोस्ट काफी वायरल हो रही है. लोगों की भी काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

एक महीने में दे चुका 7-8 इंटरव्यू

रेडिट पर careeradvice चैनल पर यूजर ने लिखा कि एक इंटरव्यू के दौरान आखिर में उससे वही पुराना सवाल पूछा गया, "आप यहां क्यों काम करना चाहते हैं." उसने बताया कि वह पिछले एक महीने में मैं 7-8 इंटरव्यू दे चुका है, इसलिए वह पूरी तरह थक गया था. जब एक बार फिर से उससे इंटरव्यू में यह सवाल किया गया तो उसने मन में सोचा, भाड़ में जाए सब और ईमानदारी से जवाब दिया.

इंटरव्यू में युवक ने क्या दिया जवाब

उसने आगे लिखा कि मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, "सच कहूं तो जॉब पोस्ट के हिसाब से यहां अच्छी सैलरी मिल रही है और मुझे पैसों की ज़रूरत है. साथ ही, मुझे लगता है कि मैं इस रोल के लिए एकदम सही हूं और जो काम आप मुझसे करवाना चाहते हैं, उसे मैं अच्छे से कर सकता हूं." रेडिट यूजर ने बताया कि उन लोगों ने ओबामा की तरह सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा, “आपकी ईमानदारी अच्छी लगी. ज़्यादातर लोग कोई अनोखा जवाब देने की कोशिश करते हैं.”

उसने आखिरी में लिखा कि अभी भी जवाब का इंतज़ार है, लेकिन ऐसा लगा कि मैनेजर को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई. क्या पता? शायद मेरा यह जवाब ही काफी “अनोखा” हो, क्योंकि कोई भी ऐसा सच बोलने की हिम्मत नहीं करता और शायद इसी वजह से मुझे यह नौकरी मिल जाए. बाद में उसकी रेडिट पोस्ट पर काफी लोगों की प्रतिक्रिया भी आई.

एक यूजर ने कमेंट में लिखा, "मेरे हिसाब से इंटरव्यूवर के लिए यह एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है. आप ऐसे मैनेजर के अंडर काम करने से बचकर एक बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं जो उम्मीदवार में वास्तव में क्या चाहिए, इस बारे में सोचने की जहमत ही नहीं उठाता. हर कोई जानता है कि इस सवाल का एक मनगढ़ंत जवाब तैयार करना चाहिए और वह उत्तर किसी काम का नहीं होता.

यह भी पढ़ें | मक्का में कपल को किस तरीके से मिली मौत की सजा? बांग्लादेश ने सऊदी अरब से पूछे सवाल

कमेंट में लोग बोले- लास्ट में सैलरी ही मायने रखती है

वहीं, एक अन्यू यूजर ने कमेंट किया, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया ऐसे चलती है. अगर आप अपने कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन देते हैं और उनके साथ लंबे समय तक अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वे आपके साथ बने रहेंगे. बात इतनी ही सरल है. लास्ट में सैलरी और प्रॉफिट ही मायने रखते हैं, और हम सब यह जानते हैं.

मैंने पहले भी ऐसी जगहों पर नौकरियां छोड़ी हैं जहां मैं वास्तव में अच्छी तरह घुल-मिल गया था, सिर्फ इसलिए कि पास वाली ही एक नौकरी मुझे सालाना 15,000 डॉलर अधिक देने को तैयार थी. दुनिया की सारी संस्कृति और व्यक्तित्व इस सच्चाई को कभी नहीं बदल सकते कि हम सभी को एक ऐसी कंपनी की जरूरत है जो हमारा ख्याल रखे.

(अस्वीकरण: यह कहानी Reddit पर वायरल हुई एक पोस्ट और उसके बाद मिली सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित है. एनडीटीवी ने पोस्ट में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है.)

यह भी पढ़ें | Parenting Tips: बच्चा गाली देना सीख जाए तो कैसे सुधारें, बच्चे की गाली देने की आदत को कैसे छुड़ाएं