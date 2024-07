जंगल सफारी के दौरान दरियाई घोड़े के साथ टूरिस्ट ने कर दी ऐसी हरकत, देख लोगों का फूटा गुस्सा

Hippopotamus Viral Video: जंगल सफारी के दौरान कई बार लोग ऐसी-ऐसी हरकतें कर देते हैं, जिसके चलते जंगली जानवरों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. इंटरनेट पर जंगल सफारी से जुड़े ऐसे कई वीडियो वायरल होते ही रहते हैं, जिसमें इंसानों की गलती की वजह से जानवर भड़क जाते हैं. इसका अंजाम कई बार बेहद खौफनाक साबित होता है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें SUV गाड़ी में बैठा एक शख्स दरियाई घोड़े को धोखे से प्लास्टिक खिलाता नजर आ रहा है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का खून खौल रहा है.

बेजुबान को धोखे से खिला दिया प्लास्टिक बैग

वायरल हो रहा यह वीडियो बोगोर सफारी (इंडोनेशिया) का बताया जा रहा है. जहां घूमने गए लोगों के एक ग्रुप ने अपने मस्ती भरे सफर के दौरान कुछ ऐसी हरकत कर दी, जिसके कारण अब उन्हें पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है. दरअसल, सफारी का आनंद लेते हुए एक शख्स ने बेजुबान जानवर के मुंह में प्लास्टिक का एक बैग फेंक दिया. वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि, सबसे पहले एक शख्स Hippopotamus को गाजर खिलाता नजर आ रहा है. इस बीच जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स उसमें प्लास्टिक बैग फेंक देता है, जिसे वो बाद में चबाते नजर आता है और देखते ही देखते टूरिस्ट व्हीकल वहां से चलता बनता है.

यहां देखें वीडियो

A safari park visitor threw a plastic bag into the mouth of a Hippopotamus at the Taman Safari in Indonesia pic.twitter.com/PfApqNusgt