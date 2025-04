साउथ कैलिफोर्निया में तेज भूकंप से हिल गया चिड़ियाघर, देखें धरती के कांपते ही हाथियों के झुंड ने क्या किया

San Diego Zoo Viral Video: कहते हैं कि पशु-पक्षियों को सबसे पहले पता चल जाता है कि, भूकंप आने वाला है. इस बात का अंदाजा आप हाल ही में वायरल इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं. जैसा कि सभी जानते हैं कि, 14 अप्रैल 2025 को साउथ कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र जूलियन के पास था. इस भूकंप के दौरान सैन डिएगो चिड़ियाघर सफारी पार्क में हाथियों के झुंड ने अपने बच्चों के चारों ओर एक 'अलर्ट सर्कल' बनाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान की. यह दृश्य पार्क के निगरानी कैमरों में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

भूंकप आने पर देखिए हाथियों ने क्या किया (San Diego Earthquake)

पार्क के अनुसार, यह व्यवहार हाथियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जब वे किसी खतरे को महसूस करते हैं. हाथी अपने पैरों के माध्यम से कंपन को महसूस कर सकते हैं, जिससे वे भूकंप जैसी घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं. इस घटना में वयस्क हाथियों ने दो 7 वर्षीय बच्चों, ज़ुली और मखाया को घेर लिया. ज़ुली ने केंद्र में सुरक्षा प्राप्त की, जबकि मखाया किनारे पर रहा और कोशी नामक वयस्क हाथी की सूंड से सांत्वना प्राप्त करता रहा.

यहां देखें वीडियो

Stronger together 🐘



Elephants have the unique ability to feel sounds through their feet and formed an "alert circle" during the 5.2 magnitude earthquake that shook Southern California this morning. This behavior is a natural response to perceived threats to protect the herd. pic.twitter.com/LqavOKHt6k