प्याज काटने के लिए महिला ने खोज निकाला ऐसा तगड़ा जुगाड़, देख लोग बोले- मेरा देश बदल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है

एक महिला ने प्याज काटने से बचने के लिए आंखों पर सेलो टेप चिपका लिया और बिना आंसू टपकाए प्याज काट डाला. उनका यह मजेदार जुगाड़ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बिना आंसू टपकाए प्याज काटने की देसी तकनीक, सोशल मीडिया पर मचाया धमाल

Onion cutting hack viral: भारत को जुगाड़ प्रधान देश कहा जाता है. यहां लोग बड़े-बड़े काम चुटकियों में ऐसे हल कर देते हैं कि, देखकर हर कोई दंग रह जाता है. सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे जुगाड़ वायरल होते रहते हैं. इसी कड़ी में एक महिला का प्याज काटने का देसी तरीका लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

वायरल हुआ चच्ची का प्याज काटने का तरीका (Viral onion hack desi style)

एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला बेफिक्र होकर प्याज काटती नजर आती है, लेकिन खास बात यह है कि उनकी आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं निकलता. वजह है उनका जबरदस्त जुगाड़. दरअसल, महिला ने प्याज काटने से पहले चौड़ा सेलो टेप निकालकर अपनी आंखों के ऊपर चिपका लिया. जैसे ही आंखें ढक गईं, उन्होंने बड़े आराम से प्याज काटना शुरू कर दिया.

यूजर्स के मजेदार रिएक्शन (Woman cuts onion without tears)

यह वीडियो सोशल साइट एक्स पर @HinduHunDilse नामक अकाउंट से शेयर किया गया. कैप्शन में लिखा गया, प्याज़ काटने की ये तकनीक देश से बाहर नहीं जानी चाहिए. अब तक इस वीडियो को साढ़े तीन लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी गजब की रहीं. किसी ने लिखा, यह डिजिटल इंडिया है, नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है. दूसरे ने कहा, ऐसे लोग भारत में ही पैदा होते हैं. वहीं एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, पंखे के नीचे प्याज काटो, काटने वाले के अलावा सब रोएंगे. किसी ने इसे आंखों के लिए नुकसानदायक बताया ,तो किसी ने चुटकी लेते हुए लिखा, नासा भी हैरान है.

क्यों खास है यह जुगाड़? (Funny onion cutting trick)

  • रोजमर्रा की समस्या का अनोखा हल.
  • सोशल मीडिया पर देसी ह्यूमर का तड़का.
  • भारत की जुगाड़ू सोच का एक और उदाहरण.

