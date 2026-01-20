विज्ञापन

'मेरे मासूम पति को इसमें मत घसीटो', नेहा कक्कड़ ने तलाक की अफवाह पर कही दिल की बात

Neha Kakkar Latest Post: नेहा कक्कड़ ने जिम्मेदारियों और रिश्तों से ब्रेक को लेकर एक पोस्ट लिखी थी. इस पोस्ट के बाद उनके और रोहनप्रीत सिंह के तलाक की अफवाह उड़ने लगी.

Read Time: 3 mins
Share
'मेरे मासूम पति को इसमें मत घसीटो', नेहा कक्कड़ ने तलाक की अफवाह पर कही दिल की बात
Neha Kakkar: नेहा कक्कड़ को तलाक की अफवाह पर देनी पड़ी सफाई
Social Media
नई दिल्ली:

पॉपुलर सिंगर और रियलिटी शो जज नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से खबरों में छाई रहीं. इस पोस्ट में उन्होंने जिम्मेदारियों से ब्रेक लेने की बात कही तो कुछ लोग पति रोहनप्रीत से उनके तलाक को लेकर भी कयास लगाने लगे. बात इतनी बढ़ गई कि नेहा को सामने आकर अपने तलाक पर खुद बात करनी पड़ी. बात करें नेहा की पहली पोस्ट की तो उसमें उन्होंने "जिम्मेदारियों, रिश्तों और काम" से ब्रेक की बात लिखी थी और साथ ही कहा था कि उन्हें नहीं पता कि वह वापस लौटेंगी या नहीं. इतना ही नहीं नेहा ने पैपराजी से भी उन्हें फॉलो करने और वीडियो बनाने से मना किया था. नेहा की इस तरह की पोस्ट पर सोशल मीडिया वाले तलाक की बातें बनाने लगे. अब इस मामले पर सफाई देते हुए नेहा ने अपील की लोग उनके पति या परिवार को इस मामले में न घसीटें.

अब क्या बोलीं नेहा कक्कड़?

नेहा ने एक पोस्ट की तो चर्चा तो होनी थी. फिर ब्रेक की बात ही कुछ ऐसी थी कि तलाक की अफवाह उड़ना कोई हैरानी की बात नहीं है. इन पोस्ट से उनकी पर्सनल लाइफ में उथल-पुथल की अटकलें लगने लगीं, और सोशल मीडिया पर तलाक की चर्चा तेजी से फैलने लगीं. बता दें कि नेहा की शादी सिंगर रोहनप्रीत सिंह से हुई है. इस कपल ने 2020 में शादी की थी.

एक पोस्ट पर विवाद बढ़ता देख नेहा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज डिटेल में सफाई दी, जिसमें उन्होंने अटकलों और उनकी शादी के बारे में बन रही बातों पर बात की. नेहा ने लिखा, "दोस्तों प्लीज मेरे मासूम पति या मेरे प्यारे परिवार को इस सब में मत घसीटो प्लीज! वे सबसे अच्छे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूं और आज मैं जो कुछ भी हूं, वह उनके सपोर्ट की वजह से है."

Latest and Breaking News on NDTV

नेहा ने आगे लिखा, “कुछ और लोग और सिस्टम है जिससे मैं परेशान हूं. मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे और मेरे पति और मेरे परिवार को इस सब से दूर रहने देंगे और हां मैं मानती हूं कि मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए क्योंकि मीडिया वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि "राई का पहाड़ कैसे बनाया जाता है". सबक सीख लिया.”

सिंगर ने आगे कहा, “अब से मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करने वाली हूं भाईसाहब!!!! बेचारी इमोशनल नेहू इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है! सॉरी और थैंक यू मेरे NeHearts. चिंता मत करो, मैं जल्द ही धमाके के साथ वापस आऊंगी! बहुत सारा प्यार.”

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Neha Kakkar, Neha Kakkar Instagram Story, Neha Kakkar Divorce Rumours, Neha Kakkar Age, Neha Kakkar Net Worth
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com