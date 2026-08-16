'Reels की खूबसूरती पर न जाएं!' विदेश जाकर बसने से पहले क्यों देख लेना चाहिए ये Viral Video?

Indian Man France Instagram Post: इंटरनेट पर जैसे ही यूरोप का नाम आता है, दिमाग में सबसे पहले साफ सुथरी सड़कें, चमचमाती ट्रेनें और आराम मजे से भरी जिंदगी की तस्वीरें उभरने लगती हैं. यही वजह है कि, हर साल हजारों भारतीय विदेश जाकर वहीं बसने का सपना देखने लगते हैं, लेकिन ये चमक-धड़क लाइफ की रियलिटी है? ने हाल ही में फ्रांस में रह रहे आदित्य नाम के एक भारतीय शख्स सोशल मीडिया पर एक ऐसी बात कही है, जिसने विदेश जाने की चाहत रखने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

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यूरोप का सन्नाटा और अकेलेपन का सच (Europe Silence and Loneliness Reality)

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए आदित्य ने वहां की लाइफ की एक अलग ही इमेज दिखाई है. उनका कहना है कि, 'दूर से देखने पर यूरोप बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरा लगता है. सुविधाएं बेहतरीन हैं और लाइफस्टाइल भी शानदार है, लेकिन इस सब के बीच जिस चीज का सामना सबसे पहले होता है, वो है वहां का सन्नाटा. भारत के चहल-पहल भरे माहौल, हर वक्त पड़ोसियों का आना-जाना और नाते-रिश्तेदारों के शोर-शराबे में पले-बढ़े लोगों के लिए ये सन्नाटा झेलना आसान नहीं होता. जब आप वहां पहुंचते हैं, तो लोगों की संख्या कम होती है और आपकी सोशल लाइफ लगभग खत्म हो जाती है.'

'मेंटली तैयार रहना जरूरी है' (Mentally Prepared for Isolation Abroad)

इंस्टाग्राम पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आदित्य ने कैप्शन में आने वाले यूथ को सलाह दी है कि, 'वे सिर्फ यूरोप की खूबसूरती देखकर फैसला न लें. वहां जाने से पहले खुद को दिमागी तौर पर अकेले रहने के लिए तैयार करें. अपने करीबियों से दूर रहने और घर का हर छोटा-बड़ा काम खुद करने की आदत डालना बहुत जरूरी है.

उनका मानना है कि ये माहौल खराब नहीं है, बस भारत के माहौल से एकदम अलग है. अगर कोई इंसान इस जमीनी हकीकत को पहले से समझ ले, तो वो नए देश में आसानी से ढल सकता है और डिप्रेशन या अकेलेपन से बच सकता है.'

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सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस (Social Media Reactions on Europe NRI Life)

इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कई प्रवासी भारतीयों ने आदित्य की बात से पूरी तरह सहमति जताई और लिखा कि, 'ये बात उनके दिल को छू गई.' वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे, 'जिन्होंने कहा कि वे भारत के शोर से तंग आकर इसी शांति और सन्नाटे की तलाश में यूरोप आए हैं.'

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