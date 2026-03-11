विपक्ष करता रहा हंगामा, ध्वनि मत से ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लंबी चर्चा के बाद गिर गया. गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रस्ताव को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए विपक्ष और विशेष रूप से राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. शाह ने कहा कि करीब 4 दशकों के बाद किसी स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया गया है, जो न केवल सदन बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए भी खेदजनक है.

'बोलने के समय विदेश चले जाते हैं राहुल गांधी'

अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. गृहमंत्री ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी सदन में गंभीर चर्चा की बारी आती है, नेता प्रतिपक्ष विदेश दौरे पर चले जाते हैं. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद उन्हें भारत के लोकतंत्र से ज्यादा विदेश में बोलना पसंद है. शाह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें अपने नेता को संसदीय शिष्टाचार और नियमों की शिक्षा देनी चाहिए.

लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, '17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 51% थी. नेशनल एवरेज 66% था. 16वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 52% थी. नेशनल एवरेज 80% था. 15वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 43% थी. नेशनल एवरेज 76% था.' उन्होंने कुछ सदस्यों की शिकायतों पर भी बात की कि उन्हें माइक्रोफोन की दिक्कतों की वजह से बोलने नहीं दिया गया. शाह ने कहा कि जो कोई भी नियमों का पालन नहीं करेगा या सदन में अनुशासन बनाए नहीं रखेगा, उसका माइक्रोफोन बंद कर दिया जाएगा और कहा कि संसद की कार्यवाही इसी तरह चलनी चाहिए.

बता दें कि स्पीकर को हटाए जाने के प्रस्ताव पर सदन में करीब 10 घंटे चली लंबी और गरमागरम बहस हुई. बहस के बाद मतदान के जरिए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया. अमित शाह ने कहा कि विपक्ष हताशा में संवैधानिक पदों की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है.