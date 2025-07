भाषा विवाद के बीच कंटेंट क्रिएटर का पोस्ट वायरल, बोला- कोई स्थानीय भाषा सीखने को नहीं करता मजबूर, देश लौटने पर जताया अफसोस

फाइनेंस एडवाइजर और कंटेंट क्रिएटर अक्षत श्रीवास्तव ने भारत लौटने के अपने फैसले पर खेद व्यक्त करके ऑनलाइन बहस छेड़ दी है. उन्होंने अपने फॉलोअर्स को दुबई या सिंगापुर जाने पर विचार करने की सलाह दी. एक्स पर कई पोस्ट में, निवेश समुदाय विज़डम हैच के संस्थापक, अक्षत श्रीवास्तव ने बताया कि वह पहले सिंगापुर में रहते थे, लेकिन "यहां अपना जीवन बनाने" के लिए भारत लौट आए. हालांकि, देश में बढ़ती "नफ़रत, कट्टरता और घोर मूर्खता" और कठिन आर्थिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए, उन्होंने खुलासा किया कि वह फिर से विदेश चले गए हैं. एक ऐसा फैसला जिससे वह बहुत खुश हैं.

श्रीवास्तव ने लिखा, "एक समय था जब मैंने सिंगापुर छोड़ने और भारत वापस आने का फैसला किया था. यहां अपना जीवन बनाने के लिए. मैं एक मूर्ख देशभक्त व्यक्ति था. फिर मैंने दिन-ब-दिन यही देखा: मूर्ख लोग हाई टैक्स समर्थन कर रहे हैं, मूर्खतापूर्ण आर्थिक कदम, बेरोजगारी, क्रोनी बिजेसेस. वे अपनी ही बर्बादी की खुशी मना रहे थे. इसलिए मैंने यहां से जाने का फैसला किया. और मैं अपने फैसले से बहुत खुश हूं."

I used to laugh when people said: "The ultimate goal of an Indian is to leave India"



At one point in time: I decided to leave Singapore. And, come back to India. To build a life here.



I was a stupid patriotic person.



Then I saw that day-by-day: dumb people defending high… https://t.co/tmkfNtUVV6