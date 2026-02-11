कभी था सिविल इंजीनियर, अब है Armani का मॉडल! एक दिन में 5 लाख रुपये कमा रहे भारतीय युवक की कहानी वायरल

भारत के एक युवक की प्रेरणादायक कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. कभी सालाना 3.6 लाख रुपये की सैलरी पर सिविल इंजीनियर की नौकरी करने वाले शुबहम वैदकर आज दुनिया के प्रतिष्ठित फैशन प्लेटफॉर्म मिलान फैशन वीक में मशहूर फैशन ब्रांड जॉर्जियो अरमानी के लिए रैंप वॉक कर चुके हैं.

वीडियो में दिखा जिंदगी का बड़ा बदलाव

शुबहम वैदकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनकी जिंदगी के दो अलग-अलग पहलू दिखाए गए हैं. वीडियो के एक हिस्से में वह भारत में सिविल इंजीनियर के रूप में काम करते नजर आते हैं, जबकि दूसरे हिस्से में वह इंटरनेशनल मॉडल के रूप में आत्मविश्वास के साथ मिलान फैशन वीक के रैंप पर चलते दिखाई देते हैं. इन दोनों लुक्स के बीच का अंतर उनकी मेहनत, संघर्ष और करियर में आए बड़े बदलाव को साफ तौर पर दिखाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अब वह मॉडलिंग के जरिए एक दिन में लगभग 5 लाख रुपये तक कमा सकते हैं.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया

शुबहम की यह पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई और इसे 90 हजार से ज्यादा लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स मिल चुके हैं. लोग उनकी मेहनत, साहस और अपने सपनों को पूरा करने के जज्बे की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने उनकी कहानी को इस बात का उदाहरण बताया कि करियर का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता. लगातार मेहनत और समर्पण से कोई भी अपनी पहचान बदल सकता है. एक यूजर ने लिखा, आपको सफल होते देखना अच्छा लगता है. वहीं दूसरे ने कमेंट किया, भाई, अभी लंबा सफर बाकी है. एक ने लिखा, कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन और शानदार लाइफ चेंज.

सपनों को सच करने की मिसाल

शुबहम वैदकर की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने करियर को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं. यह कहानी बताती है कि अगर जुनून और मेहनत हो, तो किसी भी क्षेत्र में नई शुरुआत कर सफलता हासिल की जा सकती है.

