पिता बारिश में भीगते हुए बना रहा था खाना, बच्चे छाया बनकर खड़े थे, गरीब परिवार की मजबूरी देख पसीज उठेगा दिल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ज़िंदगी के दो अलग पहलू दिखाई दे रहे हैं. एक तरफ तेज़ बारिश में सड़कों पर गाड़ियां भाग रही हैं. वहीं, दूसरी ओर सड़क किनारे जो नज़र आ रहा है, वो दिल को अंदर तक झकझोर देता है. 

बारिश का मौसम वैसे तो बहुत सुहाना होता है, लोग इस मौसम को खूब एन्जॉय करते हैं. लोग अपने घर में बैठकर चाय, पकौड़ा खाते हैं, घूमने जाते हैं. लेकिन वहीं गरीब लोगों के लिए ये मौसम मुश्किलों भरा होता है. किसी के लिए बरसात का मौसम रोमांटिक होता है, तो किसी को सिर पर छत न होने की वजह से मजबूरी में भीगना पड़ता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ज़िंदगी के दो अलग पहलू दिखाई दे रहे हैं. एक तरफ तेज़ बारिश में सड़कों पर गाड़ियां भाग रही हैं. वहीं, दूसरी ओर सड़क किनारे जो नज़र आ रहा है, वो दिल को अंदर तक झकझोर देता है. 

इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक शख्स फुटपाथ पर ईंट का चूल्हा बनाकर खुले में अपने बच्चों के लिए खाना पका रहा है. उसके साथ दो बच्चे भी हैं. वो खुले आसमान के नीचे बारिश में भीग रहे हैं. लेकिन, जैसे ही बारिश तेज़ होने लगती है, तो चूल्हा बुझ न जाए इस डर से दोनों बच्चे एक पटरा उठाते हैं और चूल्हे के पास सिर पर रखकर खड़े हो जाते हैं. ताकि बारिश का पानी खाना बनाने में रुकावट न बन सके. इन बच्चों को ऐसे देखकर तो किसी को भी तरस आ जाएगा. दो वक्त की रोटी के लिए उन्हें इस तरह संघर्ष करना पड़ रहा है कि वो बारिश में भीगने को मजबूर हैं. 

यह दिल को झकझोर देने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो तो इंस्टाग्राम पर @girijaprasaddubey नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 6 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और करीब 70 लाख लोग इसे लाइक कर चुके हैं. वीडियो पर लोग भावुक होकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- लाइफ हर किसी के लिए आसान नहीं होती है. दूसरे यूजर ने लिखा- ग़रीब के लिए परेशानी है! अमीरों ने कहा वाह क्या मौसम है. तीसरे यूजर ने लिखा- घर में चुल्हा जल सकें इसलिए कड़ी धूप में जलते देखा है, हां मैंने ग़रीब की सांसों को भी गुब्बारों में बिक़ते देखा है.

