इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ काम करने का सुनहरा मौका, हर महीने मिलेंगे 60,000 रुपये

इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ (ITI) ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यंग प्रोफेशनल्स के लिए नौकरियां निकाली हैं. ITI ने यंग प्रोफेशनल्स, ग्रेजुएट, टेक्नीशियन और ऑपरेटर के लिए अलग-अलग पदों पर कुल 215 वैकेंसी निकाली हैं. इच्छुक उम्मीदवार इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ (ITI) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. ITI की और से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस पोस्ट के तहत प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, टेक्निकल सर्विसेज़ सपोर्ट और टेस्टिंग लेबोरेटरी, और मार्केटिंग फंक्शनल एरिया हैं.

कैसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट itiltd.in जाना होगा. यहां पर आपको नोटिफिकेशन और आवेदन का लिंक मिलेगा. आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें. उसके बाद ही फॉर्म को भरें

यंग प्रोफेशनल - ग्रेजुएट

इस पोस्ट के तहत शामिल फंक्शनल एरिया - प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन सिस्टम और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, टेक्निकल सर्विसेज़ सपोर्ट और टेस्टिंग लेबोरेटरी और मार्केटिंग है. मासिक सैलरी 60,000 रुपये प्रति महीने दी जाएगी. अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है.

युवा प्रोफेशनल - टेक्नीशियन

इस पद के तहत आने वाले फंक्शनल एरिया- प्रोजेक्ट्स, इन्फॉर्मेशन सिस्टम और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर लेबोरेटरी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, और ह्यूमन रिसोर्स, है. इस कैटेगरी में राजभाषा से संबंधित काम भी शामिल है. हर महीने 35,000 रुपये सैलरी दी जाएगी. अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है.

युवा पेशेवर - ऑपरेटर

इस पद के तहत आने वाले फंक्शनल एरिया - प्रोजेक्ट्स, कंप्यूटर लेबोरेटरी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग है. इस काम के लिए 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी. वहीं अधिकतम आयु सीमा 35 साल है. यानी 35 साल से अधिक आयु के लोग इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.

बता दें कि यह एक साल की कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है. काम सही लगने पर यानी परफॉर्मेंस के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दो साल से ज़्यादा नहीं.

