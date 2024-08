बारिश के बीच महावत के साथ सैर पर निकला हाथी, IAS अधिकारी ने शेयर किया दोनों के प्यार भरे रिश्ते का मनमोहक Video

वन्यजीव प्रेमियों के लिए आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू ने एक वीडियो साझा किया जिसमें एक हाथी और उसके महावत के बीच "जादुई पलों" को कैद किया गया है. 27 सेकंड की क्लिप को वन्यजीव फोटोग्राफर धनु परन ने तमिलनाडु के अनामलाई टाइगर रिजर्व (Anamalai Tiger Reserve) के कोझिकामुथी हाथी शिविर में रिकॉर्ड किया था.

हरे-भरे सुरम्य शिविर में, बरसात की दोपहर में महावत हाथी के साथ सैर पर निकला. जब महावत रास्ते पर चल रहा था, तो महावत ने एक छाता पकड़ रखा था और उस विशाल हाथी को बहुत प्यार से सहला रहा था. महावत एक हाथी सवार, प्रशिक्षक या रक्षक होता है.

सुप्रिया साहू ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “तमिलनाडु के अनामलाई टाइगर रिजर्व में कोझिकामुथी हाथी शिविर में मानसून की बारिश में एक महावत और उसके हाथी के बीच जादुई पल.” यह मनमोहक दृश्य सीधे तौर पर किसी फिल्म का लगता है जिसे आप बार-बार देखना चाहेंगे.

देखें Video:

Magical moments between a Mahout and his elephant in Monsoon showers at the Kozhikamudi elephant camp in Anamalai Tiger Reserve, Tamil Nadu



Video @dhanu_paran #elephants pic.twitter.com/nvQU3eMm1t