परेशान हो रही थी बच्ची, देख रहे थे आसपास खड़े लोग, फिर पुलिसवाले ने इस तरह की मदद, आप भी कहेंगे इंसानियत अभी जिंदा है

कहते हैं इंसान ही इंसान के काम आता है. सोशल मीडिया और व्यस्तताओं के दौर में अब ये काम आना, दयालुता दिखाना जैसे वाक्ये कुछ कम हो गए हैं. मोबाइल थाम कर इंसान या तो अपनी ही दुनिया में मशगूल है, और आसपास क्या घट रहा है ये जान नहीं पा रहा है. तो, दूसरी तरफ ऐसा भी हाल है कि लोग अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि दूसरे की सुध लेने का समय ही उनके पास नहीं है. लेकिन ऐसे ही दौर में कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो अपने काम के बीच समय निकालकर दूसरों की मदद करते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक इंसानियत से भरपूर वीडियो वायरल हो रहा है.

परेशान हो रही थी बच्ची

ट्विटर पर प्राजक्ता सिंह नाम के एक हैंडल ने ये वीडियो पोस्ट किया है. इस पोस्ट में आप एक वीडियो देख सकते हैं. जिसमें एक बच्ची नजर आ रही है. बच्ची खुद हैंडपंप के नीचे बैठी हुई है और एक हाथ से हैंडपंप को चलाने की कोशिश कर रही है. लेकिन हैंडपंप ठीक से चल नहीं पा रहा. जिस वजह से पानी नहीं निकल रहा है. इस बच्ची के आसपास कुछ और लोग भी नजर आएंगे. जो पास में ही होने के बावजूद उसकी मदद नहीं कर रहे हैं. कुछ लोग करीब से गुजर भी रहे हैं. लेकिन उन्होंने बच्ची की मदद करना जरूरी नहीं समझा.

