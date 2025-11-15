विज्ञापन
विशेष लिंक

चाय बनाने की निंजा टेक्निक देख घूमा लोगों का सिर, कुकर में डाली चायपत्ती, दूध, चीनी, लगाई सीटी और फिर...

इन दिनों चाय बनाने की एक निंजा तकनीक वायरल हो रही है, जिसे देख आपका सिर भी चकरा जाएगा. आपने शायद ही कभी किसी को इस तरीके से चाय बनाते देखा हो.

Read Time: 2 mins
Share
चाय बनाने की निंजा टेक्निक देख घूमा लोगों का सिर, कुकर में डाली चायपत्ती, दूध, चीनी, लगाई सीटी और फिर...
चाय बनाने की निंजा टेक्निक देख घूमा लोगों का सिर, कुकर सीटियां लगा कर पकाई चाय

चाय हमारे देश में केवल एक पेय नहीं बल्कि जज्बात है, इमोशन है और सुख-दुख का साथी भी है. इसे अलग-अलग लोग कई अलग-अलग तरीके से बनाते हैं. कोई पहले चाय पत्ती डाल कर उबालता है तो कोई दूध के साथ ही चीनी और चायपत्ती ऐड कर देता है. लेकिन इन दिनों चाय बनाने की एक निंजा तकनीक वायरल हो रही है, जिसे देख आपका सिर भी चकरा जाएगा. आपने शायद ही कभी किसी को इस तरीके से चाय बनाते देखा हो.

कुकर वाली चाय

इस मजेदार वीडियो को Mosrrat khan नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में एक शख्स कुकर में चाय बनाता नजर आ रहा है. शख्स सबसे पहले एक कुकर में पानी के साथ चीनी चाय पत्ती और अदरक डालता है. फिर एक कप से दूध कुकर में डाल देता है. इसके बाद वह कुकर का ढक्कन लगा देता है और गैस पर चढ़ा देता है. कुकर में दो सीटियां आने पर गैस बंद कर देता है और फिर चाय बनकर तैयार हो जाती है. वह चाय को खोलकर दिखाता है और कप में छानकर सर्व भी करता है. वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखा है, देख बहन इतने दिनों से हमलोग गलत तरीके से चाय बना रहे हैं.

लोगों ने लिए मजे

वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, अरे अभी गली नहीं है, 4 सीटी और लगाओ. दूसरे ने लिखा, कुकर धोने में हालत खराब होती है, दिन में 10 बार कौन धोएगा. वहीं एक ने लिखा, ये तो शरीफ कुकर है, मेरा कुकर तो अपने ऊपर चाय का फेशियल कर लेता. एक अन्य ने लिखा, जितने देर में कुकर सीटी देगा, उतने देर में तो दो बार चाय बनाकर पी लेंगे.

  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ninja Technique Of Making Tea, Tea In Cooker, Tea Making Tips
Get App for Better Experience
Install Now