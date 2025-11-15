चाय बनाने की निंजा टेक्निक देख घूमा लोगों का सिर, कुकर में डाली चायपत्ती, दूध, चीनी, लगाई सीटी और फिर...

चाय हमारे देश में केवल एक पेय नहीं बल्कि जज्बात है, इमोशन है और सुख-दुख का साथी भी है. इसे अलग-अलग लोग कई अलग-अलग तरीके से बनाते हैं. कोई पहले चाय पत्ती डाल कर उबालता है तो कोई दूध के साथ ही चीनी और चायपत्ती ऐड कर देता है. लेकिन इन दिनों चाय बनाने की एक निंजा तकनीक वायरल हो रही है, जिसे देख आपका सिर भी चकरा जाएगा. आपने शायद ही कभी किसी को इस तरीके से चाय बनाते देखा हो.

कुकर वाली चाय

इस मजेदार वीडियो को Mosrrat khan नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में एक शख्स कुकर में चाय बनाता नजर आ रहा है. शख्स सबसे पहले एक कुकर में पानी के साथ चीनी चाय पत्ती और अदरक डालता है. फिर एक कप से दूध कुकर में डाल देता है. इसके बाद वह कुकर का ढक्कन लगा देता है और गैस पर चढ़ा देता है. कुकर में दो सीटियां आने पर गैस बंद कर देता है और फिर चाय बनकर तैयार हो जाती है. वह चाय को खोलकर दिखाता है और कप में छानकर सर्व भी करता है. वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखा है, देख बहन इतने दिनों से हमलोग गलत तरीके से चाय बना रहे हैं.

लोगों ने लिए मजे

वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, अरे अभी गली नहीं है, 4 सीटी और लगाओ. दूसरे ने लिखा, कुकर धोने में हालत खराब होती है, दिन में 10 बार कौन धोएगा. वहीं एक ने लिखा, ये तो शरीफ कुकर है, मेरा कुकर तो अपने ऊपर चाय का फेशियल कर लेता. एक अन्य ने लिखा, जितने देर में कुकर सीटी देगा, उतने देर में तो दो बार चाय बनाकर पी लेंगे.