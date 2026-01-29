स्टेशन निकल गया और सफर बाकी है? TTE ने बताया टिकट आगे बढ़ाने का जायज तरीका

How To Extend Train Ticket: ट्रेन यात्रा में इमरजेंसी का कोई भरोसा नहीं. कभी ऑफिस का काम, कभी पारिवारिक मजबूरी और कभी मेडिकल वजह. कई बार यात्री अपने तय गंतव्य स्टेशन से आगे जाना चाहते हैं, लेकिन टिकट वहीं तक का होता है. ऐसे में बिना टिकट आगे जाना न सिर्फ महंगा पड़ सकता है, बल्कि रेलवे नियमों के तहत पेनाल्टी और कार्रवाई भी हो सकती है. इसी उलझन को दूर करता एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है.

टीटीई ने बताया लीगल तरीका (TTE Explains Legal Way to Extend Ticket)

यह वीडियो नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अलीपुरद्वार डिवीजन के एक डिप्टी चीफ टिकट इंस्पेक्टर का है. वे बताते हैं कि अगर किसी यात्री को इमरजेंसी में अपने डेस्टिनेशन से आगे जाना हो, तो सबसे पहले टीटीई से संपर्क करना जरूरी है. उदाहरण के तौर पर, अगर आपका टिकट लखनऊ तक का है और आपको दिल्ली जाना है, तो आपको एक स्टेशन पहले ही टीटीई को इसकी जानकारी देनी होगी.

ऐसे बढ़ेगा टिकट और किराया (How Fare and Seat Are Managed)

टीटीई सीट की उपलब्धता देखकर आगे के स्टेशन तक का टिकट बना सकता है. अगर आपने एसी क्लास का टिकट लिया है, तो एसी का ही एक्स्ट्रा किराया देना होगा. स्लीपर क्लास में टिकट बढ़वाने पर केवल फेयर देना पड़ता है, जीएसटी नहीं लगता. ध्यान रहे, सीट खाली होना जरूरी है. अगर सीट उपलब्ध नहीं है, तो टिकट आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं होगा.

क्या ये रेलवे का आधिकारिक नियम है (Is This an Official Railway Rule)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पूरी तरह ऑटोमैटिक नियम नहीं है. यह टीटीई की अनुमति और सीट की उपलब्धता पर निर्भर करता है. बिना टीटीई की परमिशन आगे यात्रा करना गलत माना जाएगा. टिकट बढ़वाने के बाद टीटीई जो रसीद दे, उसे संभालकर रखना जरूरी है.

क्यों काम की है ये जानकारी (Why This Information Is Useful)

यह जानकारी उन लाखों यात्रियों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें अचानक प्लान बदलना पड़ता है. सही तरीके से टिकट बढ़वाकर न जुर्माना लगेगा और न परेशानी होगी. सफर में अगर मंजिल आगे निकल जाए, तो घबराएं नहीं. टीटीई से वक्त रहते बात करें और नियम के तहत टिकट बढ़वाएं. जानकारी ही सबसे बड़ी सहूलियत है.

