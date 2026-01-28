विज्ञापन
इतनी बारीक पेंटिंग देख दंग रह गए लोग, गुलाब की पत्ती पर उकेरी प्रेमानंद महाराज की छवि, लोग बोले- राधे-राधे

कभी किसी तस्वीर ने सुकून दिया है? कभी किसी वीडियो को देखकर चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई हो? सोशल मीडिया पर वायरल एक आर्ट वीडियो कुछ ऐसा ही एहसास करा रहा है, जहां भक्ति, हुनर और जज्बात एक साथ नजर आ रहे हैं.

गुलाब की पत्ती पर प्रेमानंद महाराज, इस अनोखे आर्टवर्क ने जीता सोशल मीडिया का दिल

Premanand Ji Maharaj Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया में रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन कुछ वीडियो दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें प्रेमानंद महाराज की तस्वीर गुलाब की एक नाजुक पत्ती पर बनाई गई है. यह आर्टवर्क अपनी खूबसूरती और दिल को छू जाने की वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है. 

भाभी जी की एक ख्वाहिश और कलाकार का हुनर (rose leaf art India)

वीडियो में नजर आ रहा शख्स बताता है कि यह आर्टवर्क उसकी भाभी जी की खास फरमाइश पर बनाया गया है. वीडियो में वह कहता है कि, आज का आर्ट वर्क गुलाब की पत्ती पर हमारी भाभी जी के कहने पर बनाया जा रहा है. वह रोज कहती हैं आप सबके कहने पर बनाते हैं, पर हमारे कहने पर नहीं बनाते. तो मैंने सोचा आज इनकी ही विश पूरी करते हैं...फिर क्या था, कलाकार ने गुलाब की पत्ती को कैनवास बना लिया और उस पर प्रेमानंद महाराज का बेहद बारीक चित्र उकेर दिया.

इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वीडियो (Video Goes Viral on Instagram)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर artwithramakant नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, 'प्रेमानंद जी महाराज को कभी गुलाब की पत्ती पर देखा है?' इस वीडियो को अब तक 8 लाख 82 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग राधे-राधे लिखकर कलाकार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं.

Photo Credit: @artwithramakant

गुलाब की पत्ती पर उतरी भक्ति की झलक (Devotion Painted on a Rose Leaf)

यह वीडियो सिर्फ आर्ट नहीं, बल्कि आस्था और क्रिएटिविटी का संगम है. आज जब सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी जल्दी वायरल होती है, ऐसे में यह वीडियो सुकून और सकारात्मकता फैलाता है. गुलाब की पत्ती पर बनी यह तस्वीर याद दिलाती है कि सच्ची कला वही है, जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे. शायद इसी वजह से यह वीडियो लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना रहा है.

