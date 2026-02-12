विज्ञापन
आपकी सैलेरी कितनी है? कोई पूछ ले...तो ये है जवाब देने का स्मार्ट फॉर्मूला

महफिल जमी हो या ऑफिस की गुफ्तगू...अचानक कोई पूछ बैठे, 'आपकी सैलरी कितनी है?' बस वही लम्हा सबसे ज्यादा पेचीदा हो जाता है. अब इस असहज सवाल का क्या हो समझदार जवाब? विकास दिव्यकीर्ति ने इसका बड़ा दिलचस्प तरीका बताया है.

How To Answer Salary Question: आजकल सैलरी, salary package, CTC जैसी बातें सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि इज्जत और सोशल स्टेटस से भी जोड़ी जाने लगी हैं. ऐसे में जब कोई सीधे पूछ ले 'आप कितना कमाते हैं?', तो इंसान कशमकश में पड़ जाता है.

लोग सैलरी क्यों पूछते हैं? (Why Do People Ask About Salary?)

मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लोग तीन वजह से salary पूछते हैं...खुद से तुलना करने के लिए, आपकी सामाजिक हैसियत समझने के लिए या सिर्फ जिज्ञासा में, लेकिन सच ये है कि salary एक निजी जानकारी है. हर किसी को बताना जरूरी नहीं.

विकास दिव्यकीर्ति का स्मार्ट फॉर्मूला (Vikas Divyakirti's Smart Reply Formula)

UPSC coaching संस्थान दृष्टि के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति का कहना है कि जवाब हालात के मुताबिक होना चाहिए. अगर salary ज्यादा है तो खुलकर बताने में हर्ज नहीं. इससे आपकी professional value मजबूत होती है. अगर salary कम है तो सीधा आंकड़ा बताने के बजाय CTC, bonus, growth opportunity की बात करें. 'मेरा package industry standard के हिसाब से ठीक है' यह एक diplomatic जवाब हो सकता है.

Photo Credit: iStock

तुलना करने वालों को क्या कहें? (How to Respond to Comparison?)

अगर कोई आपको judge करने के लिए salary पूछ रहा है, तो थोड़ा confident अंदाज में जवाब दें. याद रखें, लोग अक्सर income से काबिलियत आंकते हैं, लेकिन आपकी असली पहचान सिर्फ salary नहीं है. यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि आज salary discussion आम हो चुका है. सही जवाब आपकी इज्जत और आत्मविश्वास दोनों बचा सकता है. सवाल से भागना नहीं, बल्कि सलीके से जवाब देना ही असली समझदारी है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

