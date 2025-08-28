विज्ञापन
मनाली में सैलाब में बह गया मशहूर शेर-ए-पंजाब रेस्टोरेंट, सिर्फ गेट बचा...कुदरत के कहर का खौफनाक वीडियो

इंटरनेट की दुनिया में ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिनमें पूरी इमारत गायब है, और सिर्फ उसका फ्रंट गेट खड़ा रह गया है.

  • हिमाचल में तेज बारिश से कई जिलों में भारी तबाही हुई है और पर्यटन स्थलों को भी नुकसान पहुंचा
  • मनाली के मशहूर शेर-ए-पंजाब रेस्टोरेंट को बाढ़ के तेज बहाव ने लगभग पूरी तरह बहा दिया है केवल फ्रंट गेट बचा है
  • वायरल वीडियो में रेस्टोरेंट के 3 हिस्से पानी में बह चुके हैं जिससे देख कई लोगों ने दुख जताया है
मनाली:

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश ने कई जिलों में तबाही मचा दी है. सड़कों, पुलों से लेकर घरों तक सब जगह लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर भी इसका असर दिखने लगा है. इसी बीच हिमाचल के मनाली से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि बाढ़ के तेज़ बहाव ने शहर के मशहूर शेर-ए-पंजाब रेस्टोरेंट को लगभग पूरी तरह बहा दिया. मनाली में बाढ़ का कहर इस कदर टूटा कि शहर के आइकॉनिक रेस्टोरेंट शेर-ए-पंजाब का बस गेट वाला हिस्सा ही बच पाया, बाकि सब सैलाब में बह गया.

रेस्टोरेंट का बस गेट ही बचा

इंटरनेट की दुनिया में ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिनमें पूरी इमारत गायब है, और सिर्फ उसका फ्रंट गेट खड़ा रह गया है. वीडियो को X पर कई लोगों ने शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि मनाली में दुखद स्थिति. यहां का मशहूर शेर-ए-पंजाब रेस्टोरेंट बाढ़ के तेज़ पानी में बह गया. अब सिर्फ उसका फ्रंट गेट बचा है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आग की तरह फैलते ही लोगों की भावनाएं भी उमड़ पड़ीं. उन लोगों को बड़ा दुख हुआ, जिन्होंने इस रेस्टोरेंट को देखा है या फिर खाना खाया है.

खौफनाक वीडियो पर रिएक्शन

वीडियो को देख किसी ने लिखा कि कुदरत के कहर के सामने सब कुछ क्यों धरा रह जाता है, वीडियो देख समझ लीजिए. एक अन्य यूजर ने लिखा कि जब यहां से गुजरते थे तो यकीनन ये जगह हमारे फेवरेट जगहों में से एक रही है. हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यकीनन नदी के इतने पास होटल बनाना मूर्खता थी, ये तो होना ही था. हिमाचल में मॉनसून में ऐसा कहर बरसा कि हर कोई सहम गया. शिमला, मंडी, सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में स्कूल-कॉलेज बंद करने पड़े. यहां तक कि नाले- नदियां उफान पर हैं, और भूस्खलन से संपर्क मार्ग टूट रहे हैं.

