मां ने सड़क पर तड़पते शावक को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मौत ने छीन लिया लाल

Shahdol Bear Incident: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बुधवार देर रात ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद हर शख्स को भावुक कर दिया. गोहपारू-जैतपुर रोड पर करीब एक घंटे तक ट्रैफिक थमा रहा, क्योंकि एक मां भालू अपने घायल शावक को छोड़ने को तैयार नहीं थी. बर्री नाले के पास भालू अपने तीन शावकों के साथ सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार वाहन ने एक शावक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद मां ने अपने घायल बच्चे को बार-बार नाक और पंजों से हिलाकर उठाने की कोशिश की. एक शावक उसकी पीठ पर चिपका रहा, जबकि दूसरा उसके साथ खड़ा रहा.

वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू (Emotional Wildlife Story)

वन विभाग के अनुसार, हिट-एंड-रन करने वाले वाहन चालक की पहचान अभी नहीं हो सकी है. जैतपुर और गोहपारू रेंज की टीम मौके पर पहुंची और धीरे-धीरे मां भालू और उसके दो स्वस्थ शावकों को जंगल की ओर ले गई. घायल शावक को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन गुरुवार तड़के उसकी मौत हो गई.

सोशल मीडिया पर गुस्सा और गम (Bear Cub Death Shahdol)

इस मार्मिक दृश्य का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वन्यजीव प्रेमियों ने इसे जंगल में तेज रफ्तार गाड़ियों के खतरे का सबूत बताया. एक स्थानीय पर्यावरणविद ने कहा, यह सड़क संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्र से गुजरती है. ऐसे हादसों से बचने के लिए सख्त स्पीड लिमिट और संकेत जरूरी हैं.

लोगों की भावनाएं उमड़ीं (Shahdol Bhallu Video)

एक यूजर ने लिखा, हमेशा कहता हूं और फिर कहूंगा, इंसान इस धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है. दूसरे ने कहा, भारत में हम सही जगह और तरीके से सड़क भी नहीं बना पाते, जो वन्यजीवों के आवास को न छुए. एक और कमेंट था, हमने सच में इन्हें निराश किया…हमें इनकी रक्षा करनी थी, जबकि एक भावुक दर्शक ने लिखा, जिसके दिल में जरा भी इंसानियत है, वह किसी भी जीव का यह दर्द नहीं देख सकता. दिल दहला देने वाला नजारा.

