सफेद दाढ़ी, बिजली सी रफ्तार...42 किमी दौड़ा हरियाणा का 'सिक्स पैक ताऊ'

Six Pack Wale Tau: हरियाणा की मिट्टी को यूं ही पहलवानों की धरती नहीं कहा जाता. इसी जमीन से एक और दिलचस्प दास्तान सामने आई है. सोनीपत के गांव जठेड़ी के 55 वर्षीय संजय (जिन्हें लोग प्यार से ताऊ संजय उर्फ काला पहलवान कहते हैं) ने दिल्ली में आयोजित 42 किलोमीटर मैराथन में गोल्ड मेडल जीतकर सबका ध्यान खींच लिया है.

ये भी पढ़ें:-इस परिवार में 85 साल बाद घोड़ी चढ़ा दूल्हा, 3 पीढ़ी बाद गूंजी शहनाई...टूटी पुरानी बंदिश, 1940 के बाद निकली बारात

देसी अंदाज में फिटनेस (Desi Style Fitness)

ताऊ संजय की खास बात यह है कि वे किसी महंगे जिम या मशीनों पर निर्भर नहीं हैं. घर में मौजूद देसी सामान से ही रोजाना 3 से 4 घंटे अभ्यास करते हैं. उनकी डाइट भी पूरी तरह सादा और संतुलित है. सोशल मीडिया पर इन दिनों लोग Haryana marathon runner, Desi fitness routine, 42 km Delhi marathon जैसे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं. उनकी रफ्तार ऐसी है कि अच्छे-अच्छे युवा धावक भी पीछे छूट जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उनकी स्पीड देखकर लोग दंग हैं.

ये भी पढ़ें:-109 साल पहले दादा ने अंग्रेजों को दिया था कर्ज, अब पोता करेगा वसूली...35 हजार से करोड़ों तक पहुंचा मामला

बेटे से मिली नई राह (New Beginning with Son)

संजय बताते हैं कि बचपन में पहलवान बनने का ख्वाब था, लेकिन घर के हालात ने इजाजत नहीं दी. जब वे अपने बेटे को अखाड़े ले जाने लगे तो पुराना जुनून फिर जाग उठा. वहीं से उन्होंने खुद की फिटनेस पर काम शुरू किया और अब नतीजा सबके सामने है.

अब 100 KM का लक्ष्य (Now Targeting 100 KM Race)

Delhi marathon gold जीतने के बाद उनका अगला मकसद 100 किलोमीटर रेस जीतना है. उनका कहना है कि अगर दिल में जज्बा हो तो उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है. यह कहानी इसलिए अहम है क्योंकि यह साबित करती है कि फिटनेस और मेहनत का कोई टाइम लिमिट नहीं होता. ताऊ संजय की कहानी सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि एक पैगाम है. जुनून हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है.

ये भी पढ़ें:-मॉडिफाइड जीप में पेट्स डॉग्स संग रॉयल अंदाज में निकला शख्स, वायरल वीडियो ने ट्रैफिक सेफ्टी पर छेड़ी बह

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.