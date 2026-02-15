विज्ञापन
सिर्फ 30 सेकंड…और प्यार की ताबड़तोड़ बरसात, कपल ने किया ऐसा काम बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड

सोचिए, घड़ी में सिर्फ 30 सेकंड हों…और हर सेकंड में प्यार की बारिश. वैलेंटाइन डे पर एक कपल ने ऐसा कारनामा कर दिया कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दंग रह गया.

प्यार की रफ्तार ऐसी कि 30 सेकंड में बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

Most Kisses In 30 Seconds: सिर्फ 30 सेकंड…और प्यार की ताबड़तोड़ बरसात. एक कपल ने इतने कम वक्त में इतने ज्यादा किस किए कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दंग रह गया. मोहब्बत की दुनिया में लोग वादे करते हैं, कसमें खाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्यार को रिकॉर्ड बुक तक पहुंचा देते हैं. इस वैलेंटाइन डे एक कपल ने ऐसा कारनामा किया, जिसने इश्क को सेकंड की सुइयों में बांध दिया.

30 सेकंड में बना नया कीर्तिमान (World Record in Just 30 Seconds)

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए लोग अजीबो गरीब चुनौतियां लेते हैं, लेकिन इस बार मामला मोहब्बत का था. Guinness World Records ने वैलेंटाइन डे के मौके पर एक खास वीडियो शेयर किया, जिसमें एक कपल 30 सेकंड में सबसे ज्यादा किस करने का रिकॉर्ड बनाता नजर आया. यह रिकॉर्ड Joshua Saunders और उनकी पार्टनर Jenny Troy ने मिलकर बनाया. दोनों ने तय समय के भीतर इतनी तेजी से किस किए कि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया.

वैलेंटाइन डे पर मिली बधाई (Shared on Valentine's Day)

इस Kiss World Record का वीडियो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम पर शेयर किया. पोस्ट में बताया गया कि यह रिकॉर्ड पिछले साल बनाया गया था, लेकिन वैलेंटाइन डे पर इसे खास तौर पर साझा किया गया.

रिकॉर्ड तोड़ने की खुली चुनौती (Open Challenge to Break the Record)

रिकॉर्ड बनाने के बाद जोशुआ ने मजेदार अंदाज में कहा कि, अगर किसी को लगता है कि वह इससे ज्यादा तेज किस कर सकता है, तो जरूर कोशिश करे, यानी यह एक तरह से दुनिया के लिए खुला चैलेंज है. यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि यह दिखाती है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि जुनून और तालमेल से इतिहास भी बना सकता है. वैलेंटाइन डे पर बना यह रिकॉर्ड बताता है कि मोहब्बत जब जुनून बन जाए, तो घड़ी की सुइयां भी गवाह बन जाती हैं.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.
 

