मनमुताबिक दहेज न मिलने पर मंडप में पैर पटकने लगा दूल्हा, समझाते रह गए घरवाले, शादी छोड़ हुआ 9 दो 11

Groom Got Angry For Not Getting Dowry Left Marriage: दहेज आज भी समाज में पैर पसारे हुए है. भले ही ये एक सामाजिक कुरीति हो, लेकिन आज भी हमारे समाज में इसे लेकर क्लेश देखने को मिलता रहता है. हाल ही में दहेज को लेकर बढ़ते क्लेश का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा बढ़ा रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे दूल्हे ने दहेज न मिलने पर मंडप में क्लेश चालू कर दिया और वहीं पांव पटकने लगा. इस वायरल वीडियो को देखने के बाद लोग दूल्हे की जमकर क्लास लगा रहे हैं.

दहेज न मिलने पर बौखलाया दूल्हा (Dahej Ko Lekar Ladai Viral Video)

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक दूल्हे ने दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी के बीच में ही मंडप छोड़ दिया. यह हरकत का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शादी की सभी रस्में चल रही थीं, तभी दूल्हे ने दहेज की मांग रख दी. जब दुल्हन पक्ष ने इसे पूरा करने में असमर्थता जताई, तो दूल्हा नाराज हो गया और रस्मों के बीच उठकर चलता बना. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हे को मंडप छोड़ते हुए देखा जा सकता है.

यहां देखें वीडियो

Kalesh over not getting Dowry (Groom got angry for not getting dowry, left marriage rituals in middle) Bareilly pic.twitter.com/gfKf4ew4tY — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 11, 2025

दूल्हे ने मंडप में क्या क्लेश (Dahej Na Milne Par Todi Shaadi Video)

वीडियो में दूल्हा गुस्से में अपने गले की माला तोड़कर फेंकता नजर आ रहा है. यही नहीं हद तो देखिए अपनी मांग रखते हुए वह पांव पटकना चालू कर देता है. लाख समझाने के बावजूद दूल्हा बोलता है, 'मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करूंगा शादी.' क्लिप देखकर समझा जा सकता है कि, यह शादी में नहीं बल्कि तिलक का टाइम होगा. जहां दूल्हे ने दहेज को लेकर क्लेश चालू कर दिया. वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, पैर तो ऐसे पटक रहा है जैसे अपने बाप से साइकिल मांग रहा हो. बच गई लड़की इस लड़के से. दूसरे यूजर ने कहा, दहेज विरोधी कानून के बावजूद, नागरिक अपने कानून को शर्मसार कर रहे हैं. तीसरे यूजर ने लिखा, क्या आपको पता है कि ये दूल्हा है?, मुझे तो ये जंगली जानवर लग रहे हैं.

दहेज को लेकर सख्स कानून (Dahej Ka Viral Video)

दुल्हन और उसके परिवार के लिए यह घटना बेहद अपमानजनक और दुखदायी रही. जानकारी के लिए बता दें कि, पिछले दिनों ही एक रेडिट यूजर ने 1993 में हुई उसके बुआ की शादी के दहेज की लिस्ट शेयर की थी, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी. बता दें कि, दहेज को लेकर BNS में धारा 93 के तहत 5 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है. इसके साथ ही दहेज को लेकर धारा 104 और 107 के तहत भी सजा मिलती है.

ये भी पढ़ें :-गुड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं