विज्ञापन
विशेष लिंक

जिस घर में गई बेटी की डोली, पिता ने उसी दरवाजे पर जलाई बेटी की चिता, ससुरालवालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप

नंदलालपुर गांव में एक पिता को अपनी बेटी शिवांगी का शव ससुराल वालों के दरवाजे पर लाकर अंतिम संस्कार करना पड़ा. पिता ने अपनी बेटी के ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या कर शव को गायब कर दिया था. उन्होंने बताया कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, यहां तक कि उन्हें खुद ही बेटी के शव की तलाश करनी पड़ी. शव बरामद

Read Time: 3 mins
Share
जिस घर में गई बेटी की डोली, पिता ने उसी दरवाजे पर जलाई बेटी की चिता, ससुरालवालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप
पटना:

ऐसा माना जाता है कि हिंदू रीति-रिवाज में बेटी की डोली जिस घर पहुंचती है, वहीं से उसकी अर्थी भी निकलती है. बिहार के वैशाली थाना क्षेत्र के नंदलालपुर गांव में एक पिता को अपनी बेटी शिवांगी का शव ससुराल वालों के दरवाजे पर लाकर अंतिम संस्कार करना पड़ा. पिता ने अपनी बेटी के ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या कर शव को गायब कर दिया था. उन्होंने बताया कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, यहां तक कि उन्हें खुद ही बेटी के शव की तलाश करनी पड़ी. शव बरामद कर उन्होंने ससुराल के सामने ही उसका अंतिम संस्कार किया.

9 दिन से लापता थी बेटी, खुद खोजा शव

देर रात लगभग 1 बजे शिवांगी के परिजन शव लेकर आरोपी ससुराल वालों के घर पहुंचे थे. लेकिन पुलिस के डर से सभी ससुरालवाले फरार थे. परिजनों ने ससुराल के दरवाजे पर ही चिता जलाकर शिवांगी का दाह संस्कार कर दिया. बताया जा रहा है कि शिवांगी 9 दिनों से लापता थी. कथैया निवासी प्रशांत कुमार ने अपनी बेटी शिवांगी की शादी वैशाली के नंदलालपुर निवासी परमहंस तिवारी के पुत्र शुभम के साथ 12 फरवरी 2025 को की थी. परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज में पैसा और गाड़ी की मांग को लेकर शिवांगी को प्रताड़ित करते थे.

पीड़ित परिवार ने सुसराल पक्ष पर लगाए ये आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया कि 12 अगस्त को पति समेत ससुराल वालों ने शिवांगी की हत्या कर दी और शव को बोरे में डाल नदी में फेंक दिया. जब परिजन ससुराल पहुंचे तो सभी आरोपी फरार थे. परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई जांच नहीं की. पुलिस ने पारु के पास कल्याणपुर नदी से बोरे में शव बरामद किया. शिवांगी के पिता ने बेटी की पहचान की. गमगीन पिता ने शव को ससुराल के दरवाजे पर अंतिम संस्कार किया. शिवांगी के पिता और मामा ने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग से यह कदम उठाया गया ताकि दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित करने, उनकी हत्या करने वालों को सबक मिले. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar News, Dowry Harassment, Married Woman Murdered In Bihar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com