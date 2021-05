दूल्हे ने अपनी ही शादी में बजाया बैंड, देखती रह गई दुल्हन, IPS बोला- 'आत्मनिर्भर दूल्हा' - देखे Video

दूल्हे ने अपनी ही शादी में बजाया बैंड, देखती रह गई दुल्हन, IPS ने दिया मजेदार रिएक्शन - देखें Video

सोशल मीडिया (Social Media) पर शादी (Wedding) का एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. दूल्हा अपनी ही शादी में बैंड बजाता (Groom Played The Band At His Own Wedding) नजर आया. शादी के जोड़े में जिस तरह वो बैंड बजा रहा था, वो देखने लायक था. पीछे दुल्हन भी उसको देखती रह गई. आईपीएस ऑफिसर रुपिन शर्मा (IPS Officer Rupin Sharma) ने इस वीडियो को शेयर किया है और मजेदार रिएक्शन दिया है.