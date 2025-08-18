विज्ञापन
विशेष लिंक

चलती बाइक पर बच्चे को खड़ा कर बनाई रील, वीडियो देख भड़क उठे लोग, 88 मिलियन बार देखा गया वीडियो

इंस्टा पर वायरल इस वीडियो ने भले ही 88 मिलियन व्यूज़ हासिल किए हों, लेकिन यूजर्स का संदेश साफ है...कोई भी रील बच्चे की जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकती.

Read Time: 2 mins
Share
चलती बाइक पर बच्चे को खड़ा कर बनाई रील, वीडियो देख भड़क उठे लोग, 88 मिलियन बार देखा गया वीडियो
इंस्टा रील के लिए पिता ने बेटे की जान खतरे में डाली, वीडियो देख लोग बोले- बच्चे की जान से खिलवाड़

Man rides bike with wife and son: सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. महाराष्ट्र के तन्मय राजले नाम के यूजर द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 88 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो में एक शख्स अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ बाइक चला रहा है. बच्चा भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में है और पिता ने उसे बाइक पर खड़ा कर रखा है. इस दौरान न तो पिता हेलमेट पहने हैं, न ही मां.

क्यूटनेस के नाम पर रिस्क (cute kid lord krishna reel)

वीडियो में बच्चा कभी कैमरे की तरफ देख कर मुस्कुराता है, तो कभी पिता को साइड से गले लगा लेता है. देखने में यह पल प्यारा लगता है, लेकिन खतरनाक भी उतना ही है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि, बच्चे की क्यूटनेस दिखाना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए उसकी जान को खतरे में डालना कतई सही नहीं.

सोशल मीडिया पर गुस्सा और चिंता (man risks child life)

वीडियो पर कई यूजर्स ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. एक यूजर ने लिखा, यह बेहद खतरनाक है, बच्चा आप पर भरोसा करता है. हेलमेट पहनिए और बच्चे को रिस्क में मत डालिए. वहीं दूसरे ने कहा, क्यूट है पर खतरनाक. ऐसे फोटो सेशन ड्राइविंग करते समय मत कीजिए. कई लोगों ने तो इसे देखकर डर महसूस करने की बात भी लिखी.

वायरल के पीछे छिपा बड़ा सवाल (child safety on bike)

सोशल मीडिया की चमक-दमक के बीच अक्सर लोग अपनी और दूसरों की सुरक्षा भूल जाते हैं. इस वीडियो ने यह सवाल फिर खड़ा कर दिया है कि, क्या कुछ सेकंड का रील लाइक्स और व्यूज़ के लिए अपने बच्चे की जिंदगी खतरे में डालना ठीक है?

ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे खतरनाक कोबरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lord Krishna, Man Rides Bike, Son Dressed As Lord Krishna, Records Reel, Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com