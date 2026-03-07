विज्ञापन
बच्चा ट्रेन में छूटा तो जान की बाजी लगा दौड़ी मां, चलती ट्रेन से लड़ी, आंखें नम कर देगा ये वीडियो

आगरा कैंट स्टेशन पर एक मां पानी लेने उतरी थी तभी ट्रेन चल पड़ी और बच्चा अंदर रह गया. मां ने जान की परवाह किए बिना चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, दो बार गिरी, लेकिन आखिरकार अपने बच्चे तक पहुंच गई.

Viral video : मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं, सांसों में बसने वाली वो धड़कन है जो बच्चे के बिना अधूरी रहती है. जब औलाद पर जरा सी भी आंच आती है तो मां के भीतर एक अजीब सी ताकत जाग जाती है. डर पीछे छूट जाता है, दर्द छोटा पड़ जाता है और दुनिया की हर आवाज खामोश हो जाती है. बस एक ही पुकार गूंजती है, मेरे बच्चे तक पहुंचना है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ममता का यही रूप देखने को मिला, जिसने लाखों लोगों की आंखें नम कर दीं. चलिए आपको भी दिखाते हैं वो वायरल वीडियो जिसे देख यकीनन आप भी भावुक हो जाएंगे.

आगरा कैंट स्टेशन पर ठहर सा गया समय

घटना आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है. एक मां अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रेन से सफर कर रही थी. ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी तो वो प्लेटफॉर्म पर पानी लेने उतर गई. किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था. अचानक ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और मासूम बच्चा कोच के अंदर अकेला रह गया. जैसे ही मां ने चलती ट्रेन देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. अगले ही पल वो पूरी ताकत से ट्रेन की ओर दौड़ पड़ी.

गिरती रही मां, उठती रही ममता

वीडियो में दिखता है कि मां ने ट्रेन के दरवाजे का हैंडल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया. वो प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी. लोगों की चीख निकल गई. मगर मां रुकी नहीं. वो तुरंत उठी, आंसू पोंछे और फिर दौड़ पड़ी. दूसरी बार फिर पैर फिसला और वो दोबारा गिर गई. चोट लगी, सामान बिखरा, लेकिन उसके इरादे नहीं बिखरे. ममता हर बार उसे उठाकर आगे बढ़ा रही थी.

आखिरकार मां पहुंची अपने जिगर के टुकड़े तक

तीसरी कोशिश में मां ने जैसे पूरी दुनिया की ताकत समेट ली. इस बार उसकी पकड़ मजबूत रही और वो चलती ट्रेन के कोच में चढ़ने में कामयाब हो गई. प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग सन्न रह गए, फिर राहत की सांस ली. किसी ने माथा पकड़ा, किसी की आंखें भर आईं. उस पल हर किसी ने महसूस किया कि मां सच में सबसे बड़ी ताकत होती है.

सुरक्षा की सीख भी जरूरी

रेलवे अधिकारियों ने इस घटना पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि चलती ट्रेन में चढ़ना जानलेवा हो सकता है और ऐसा करना कानूनन गलत है. अगर कोई अपना ट्रेन में छूट जाए तो तुरंत रेलवे हेल्पलाइन 139 पर सूचना दें. स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ और जीआरपी से मदद लें. सुरक्षित तरीका हमेशा बेहतर होता है. ये वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं, ममता की ताकत का एहसास है.

