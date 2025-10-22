विज्ञापन
विशेष लिंक

फोन ने सुनाया मौत का टाइम...Google Calendar में दिखी 'मौत की तारीख', महिला की हालत हुई खराब

Google Calendar Death Event: Google Calendar में दिखी 'मौत की तारीख' ने एक महिला को डरा दिया. अब लोग पूछ रहे हैं कि, 'क्या टेक्नोलॉजी अब हमारी किस्मत भी तय करने लगी है?'

Read Time: 2 mins
Share
फोन ने सुनाया मौत का टाइम...Google Calendar में दिखी 'मौत की तारीख', महिला की हालत हुई खराब
Google Calendar में अपनी ही 'मौत की तारीख' देख महिला की चढ़ गई सांसें, चल रहा था मौत का काउंटडाउन

Google Calendar Viral Post: आजकल हमारा पूरा जीवन स्मार्टफोन में सिमट चुका है. अलार्म से लेकर अपॉइंटमेंट, सब कुछ इसी पर निर्भर है, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर यही फोन आपकी मौत की तारीख बताने लगे, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे या डर जाएंगे? कुछ ऐसा ही हुआ एक महिला के साथ, जिसे अपने Google Calendar में एक ऐसी एंट्री दिखी जिसने उसके होश उड़ा दिए.

14 मई 2026, शाम 6 बजे - मौत का 'कैलेंडर इवेंट' (Woman finds death date)

महिला ने अपने फोन के कैलेंडर में देखा कि किसी ने 'Death' नाम से एक इवेंट बनाया है...तारीख थी 14 मई 2026, शाम 6 बजे. ये देखकर वह घबरा गई. उसके पति ने तुरंत इस अजीब घटना का स्क्रीनशॉट लेकर Reddit पर शेयर किया और लिखा, 'मेरी पत्नी को कैलेंडर में अपनी मौत की तारीख मिली है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये इवेंट किसने बनाया.' पति ने Reddit यूजर्स से पूछा कि, क्या कोई तरीका है जिससे पता चल सके कि यह एंट्री कहां से आई.

Latest and Breaking News on NDTV

Reddit पर छिड़ी बहस - गलती या कोई रहस्य? (woman death scheduled in phone calender)

पोस्ट वायरल होने के बाद Reddit यूजर्स ने अलग-अलग थ्योरी पेश कीं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, 'शायद उसने खुद ही किसी बातचीत के दौरान या मजाक में बना दिया हो और भूल गई हो.' दूसरे यूजर ने कहा, 'क्या वो Alexa, Siri या Google Assistant इस्तेमाल करती हैं? हो सकता है उसने किसी और अपॉइंटमेंट की बात कही हो और असिस्टेंट ने 'death' सुन लिया हो.' वहीं कुछ लोगों ने इसे 'टेक्नोलॉजी का डरावना पहलू' बताया और कहा कि AI और डिवाइस हमारी जिंदगी में इतनी गहराई से घुस चुके हैं कि अब वे हमारी किस्मत भी 'लिख' सकते हैं.

टेक्नोलॉजी पर भरोसा या डर? (google Calendar weird glitch)

पति ने भी कहा कि वह डर तो नहीं रहा, लेकिन यह सोचकर परेशान है कि आखिर वह इवेंट बना किसने दिया. लोगों ने कमेंट किया, 'कभी-कभी मशीनें भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर हम इन्हें चला रहे हैं या ये हमें.'

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Google Calendar Death Event, Google Calendar Viral Post, Reddit Viral Story, Woman Finds Death Date, 14 May 2026 Death Event
Get App for Better Experience
Install Now