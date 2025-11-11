ये है दुनिया का सबसे महंगा 'सेब'...कीमत इतनी जिसमें आ जाएंगी कई लग्जरी कार

Diamond And Gold Apple: क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण दिखने वाला सेब करोड़ों रुपये का हो सकता है? सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन मुंबई के मशहूर 'Gold Man' रोहित पिसाल ने इसे हकीकत में बदल दिया है. उन्होंने हीरे और सोने से बना 10 करोड़ रुपये का एप्पल तैयार किया है, जो आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

सोना, हीरे और 1396 टुकड़ों की चमक (gold apple worth 10 crore)

यह कोई खाने वाला सेब नहीं, बल्कि भारतीय ज्वेलरी कला की अनमोल मिसाल है. रोहित पिसाल ने इस कलाकृति को 18 कैरेट गोल्ड और 9 कैरेट 36 सेंट डायमंड्स से तैयार किया है. इसमें 1396 छोटे-छोटे हीरे जड़े गए हैं और इसका वजन करीब 29.8 ग्राम है. हर टुकड़े को इतनी बारीकी से गढ़ा गया है कि यह असली सेब जैसा नजर आता है.

इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज और वर्ल्ड सर्टिफाइड (10 Crore Apple)

इस शानदार 'गोल्डन एप्पल' को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है. इतना ही नहीं, World International Gemological Institute (WIGI) ने भी इसे प्रमाणित किया है, यानी इस कलाकृति में इस्तेमाल हुआ सोना और हीरे पूरी तरह असली और उच्च गुणवत्ता वाले हैं.

अब थाईलैंड के रॉयल पैलेस में चमक रहा है भारत (thailand royal palace apple)

आज यह बेशकीमती सेब थाईलैंड के रॉयल पैलेस में प्रदर्शित किया जा रहा है. विदेशी कलेक्टर्स इसकी सुंदरता पर फिदा हैं और करोड़ों की पेशकश कर रहे हैं. रोहित का कहना है, 'यह सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं, बल्कि भारतीय कारीगरी की शान है.'

भारतीय कला का 'गोल्डन' गौरव (Diamond Apple)

यह एप्पल सिर्फ एक डिजाइन नहीं, बल्कि इंडियन हैंडक्राफ्ट की ग्लोबल पहचान बन गया है. इसने यह साबित कर दिया कि इंडियन ज्वेलरी आर्टिस्ट्स सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि इतिहास गढ़ सकते हैं.

