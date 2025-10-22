विज्ञापन
VIRAL: दाईं आंख की रोशनी हुई कम, तो शख्स ने आंख में जड़वा लिया 2 कैरेट का हीरा

Diamond Eye: एक शख्स ने अपनी खोई हुई दाहिनी आंख की जगह 2 कैरेट के असली हीरे की बनी आर्टिफिशियल आंख लगवा ली. यही वजह है कि, अब ये 'दुनिया की सबसे महंगी' आंख साबित हो रही है.

VIRAL: दाईं आंख की रोशनी हुई कम, तो शख्स ने आंख में जड़वा लिया 2 कैरेट का हीरा
जब दाईं तरफ की रोशनी ने दिया जवाब, तो शख्स ने अपनी नकली आंख में जड़वाया 2 कैरेट का असली डायमंड

Most expensive artificial eye in the world: कहते हैं, 'ज़िंदगी अगर एक आंख छीन ले, तो दूसरी से दुनिया को नए नजरिए से देखो.' अमेरिका के अलबामा में रहने वाले ज्वेलरी स्टोर के मालिक स्लेटर जोन्स ने यही किया. उन्होंने अपनी दाहिनी आंख तो बीमारी में खो दी, लेकिन जब नई आंख लगवाने की बारी आई, तो उन्होंने इसे आम नहीं, बल्कि 'हीरे जैसी खास' बना दिया.

हीरे से बनी 'आर्टिफिशियल आई' (Man implants diamond in artificial eye)

स्लेटर ने अपनी आर्टिफिशियल आंख में 2 कैरेट का असली डायमंड जड़वाया है. उनके मुताबिक, अगर उन्हें नकली आंख लगवानी ही थी, तो क्यों न इसे अपने ज्वेलरी बिजनेस की पहचान बना दिया जाए. उन्होंने आंख बनाने वाले एक्सपर्ट जॉन लिम से कस्टम-मेड डायमंड आई तैयार करवाई. जब इस आंख पर रोशनी पड़ती है, तो वह सचमुच चमक उठती है जैसे- किसी फिल्मी कैरेक्टर की 'मैजिक आई'.

दुनिया की सबसे महंगी आंख! (Diamond artificial eye Alabama jeweler)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह 'World's Most Expensive Artificial Eye' है. जॉन लिम ने बताया कि उन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा आर्टिफिशियल आंखें बनाई हैं, लेकिन जोन्स की आंख सबसे कीमती और यूनिक है.लोग इसे लग्जरी मानते हैं, तो कुछ के लिए यह कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी का प्रतीक बन गई है.

सोशल मीडिया पर बवाल (Slater Jones diamond eye story)

जैसे ही स्लेटर ने अपनी 'डायमंड आई' की तस्वीरें शेयर कीं, इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, 'अब इस शख्स की नजर से कोई बच नहीं सकता.' तो किसी ने मजाक में कहा, 'यह तो अगला James Bond विलन लग रहा है.' हालांकि, कुछ लोगों ने चेतावनी भी दी, 'इतने महंगे हीरे के साथ घूमना रिस्क भरा है.'

जोन्स की कहानी ने सिखाया एक सबक (world most expensive artificial eye)

एक आंख खोना शायद दुखद हो, लेकिन स्लेटर जोन्स ने इसे अपनी पहचान और ताकत बना लिया. उन्होंने साबित कर दिया कि 'अगर चमक अंदर से हो, तो बाहर की आंख भी हीरा बन जाती है.'

