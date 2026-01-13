गूगल मैप्स फेल, लेकिन इंसानियत पास...रैपिडो सिंधु कुमारी की कहानी वायरल

Rapido Woman Rider Viral Video: रात के अंधेरे में अकेली और डरी हुई विदेशी महिला जब रास्ता भटक गई, तब रैपिडो की महिला राइडर सिंधु कुमारी ने इंसानियत की मिसाल कायम की. उनके हिम्मत भरे कदम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने कहा-'यही है असली भारत.' यह घटना दक्षिण गोवा की है, जहां रात करीब 10 बजे एक विदेशी महिला अकेली, घबराई और रोती हुई सड़कों पर खड़ी थी. वह पैदल अपने होटल लौटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन Google Maps failure की वजह से रास्ता भटक गई. चारों ओर अंधेरा था, कोई मदद करने वाला नजर नहीं आ रहा था और महिला बुरी तरह डर चुकी थी.

A white female tourist got lost at night. She started crying.



A female Rapido driver saw her and helped her reach her hotel safely.



Honest, hardworking women like her deserve respect. pic.twitter.com/PVNX1giVRP — ︎ ︎venom (@venom1s) January 12, 2026

रैपिडो राइडर सिंधु कुमारी बनी सहारा (Rapido Woman Rider Sindhu Kumari)

इसी दौरान रैपिडो राइडर सिंधु कुमारी की नजर उस महिला पर पड़ी. हालात समझते ही उन्होंने बाइक रोकी, महिला को शांत किया और भरोसा दिलाया कि वह सुरक्षित है. बिना वक्त गंवाए सिंधु ने उसे अपनी बाइक पर बैठाया और सुरक्षित तरीके से Hotel Coconut Grove Beach Resort तक पहुंचाया.

मदद के बदले पैसे नहीं, सिर्फ इंसानियत (Humanity Over Money)

हैरानी की बात यह रही कि होटल पहुंचने के बाद जब विदेशी महिला ने पैसे देने चाहे, तो सिंधु ने साफ मना कर दिया. उन्होंने बस अपना Instagram handle साझा किया और कहा, 'अगर आगे कोई परेशानी हो तो संपर्क कर लेना.' यह छोटा सा जेस्चर सोशल मीडिया पर लोगों के दिल को छू गया.

सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ (Social Media Reactions)

इस पूरी घटना का वीडियो X (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर किया गया है. महज 29 सेकंड के इस वीडियो अब तक 28 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं. आज के दौर में जब सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं, यह घटना भरोसा दिलाती है कि संवेदनशीलता और साहस अभी जिंदा है. यह सिर्फ एक मदद की कहानी नहीं, बल्कि भारत की सकारात्मक छवि को मजबूत करने वाली मिसाल है.

