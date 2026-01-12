विज्ञापन
पति के जाने के बाद अकेली हो गई पत्नी, घर चलाना हुआ मुश्किल, फिर फरिश्ता बनकर कर आई ये महिला

सोशल मीडिया पर अक्सर बहस, गुस्सा और शोर दिखता है, लेकिन कभी-कभी वही प्लेटफॉर्म इंसानियत, मोहब्बत और हौसले की ऐसी मिसाल भी पेश कर देता है, जो आंखें नम कर देती है. एक्स (X) पर वायरल हो रहा एक वीडियो ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है, जहां एक अनजान महिला, एक मां की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बन जाती है.

जब अजनबी बनी उम्मीद...X पर वायरल 'संजय रसोई' की कहानी

Inspiring Viral Video: कभी-कभी जिंदगी इतनी खामोशी से सब कुछ छीन लेती है कि इंसान रो भी नहीं पाता…बस बैठकर खुद को समेटता रहता है. पार्क की एक बेंच पर बैठी एक औरत, आंखों में ठहरा हुआ दर्द, दिल में बच्चों का ख्याल और जुबान पर बस एक ही बात...'जिंदगी कब किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, कोई नहीं जानता.'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी टूटे हुए सन्नाटे से शुरू होता है, लेकिन खत्म होता है उम्मीद, इंसानियत और उस मोहब्बत पर...जो अजनबी होकर भी अपनों से ज्यादा अपना बन जाती है.

पार्क की बातचीत से बदली तकदीर (Emotional Viral Video)

वायरल वीडियो में एक महिला पार्क में बैठी नजर आती है. बातचीत के दौरान वह बताती है कि उसके पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई. महिला दर्द भरे लहजे में कहती है कि उसने कई बार पति से हेल्थ टेस्ट कराने को कहा था, खासकर तब जब कोविड वैक्सीन को लेकर खबरें चल रही थीं, लेकिन उन्होंने इसे 'भ्रम' समझकर नजरअंदाज कर दिया.

तीन बच्चों की जिम्मेदारी, मगर हौसला कायम (Women Helping Women)

महिला बताती है कि उसके तीन बच्चे हैं, एक 16 साल की बेटी, दूसरी 14 साल की बेटी और 7 साल का एक और बच्चा. वह कहती है, 'जितनी मेहनत हो जाए, बस बच्चों की परवरिश ठीक से हो जाए.' उसकी बातों में गम भी है और सब्र भी, टूटन भी है और उम्मीद भी.

'संजय रसोई' मोहब्बत से शुरू हुआ एक सपना (Sanjay Rasoi: A New Beginning)

वीडियो में मौजूद दूसरी लड़की महिला से पूछती है कि क्या उसे खाना बनाने का शौक है. जवाब मिलता है, 'हां.' फिर जो होता है, वही इस वीडियो को खास बना देता है. लड़की महिला के साथ बाजार जाती है, बर्तन खरीदती है, ठेला दिलवाती है और उस पर नाम लिखा जाता है 'संजय रसोई', पति की याद में. यह सिर्फ एक ठेला नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की शुरुआत है.

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन (Reaction on Social Media X)

इस वीडियो को X पर @Drpooookie नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा गया कि महिलाएं हमेशा एक-दूसरे की दुश्मन नहीं होतीं और यह वीडियो उस सोच को तोड़ता है. 1 मिनट 15 सेकंड के इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 1 लाख से ज्यादा व्यूज और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं.

यह कहानी इसलिए अहम है क्योंकि यह बताती है कि सोशल मीडिया सिर्फ ट्रेंड और ट्रोलिंग का नहीं, बल्कि रहम, इंसानियत और साथ देने का भी मंच बन सकता है. एक छोटी-सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है और शायद यही इस वायरल वीडियो का सबसे बड़ा पैगाम है.

