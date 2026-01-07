विज्ञापन
एक चिड़िया की जान बचाने के लिए क्रैन से लटक गया शख्स, VIDEO देख लोग कर रहे सैल्यूट

कभी-कभी एक छोटा-सा कदम पूरी दुनिया को उम्मीद दे जाता है. अमृतसर में एक युवक ने बिना किसी सुरक्षा के क्रेन से लटककर चाइनीज डोर में फंसे परिंदे को आजाद कराया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर इंसानियत की मिसाल बन चुका है.

चाइनीज डोर बनी मौत, इंसानियत बनी ढाल...क्रेन से लटक कर बचाई बेजुबान की जान

Amritsar Bird Rescue: पंजाब के अमृतसर में मजीठा रोड स्थित गुरुद्वारे के बाहर का यह वाकया दिल को छू लेने वाला है. ऊंचाई पर तारों में बुरी तरह उलझा एक बेजुबान परिंदा दर्द से तड़प रहा था. चाइनीज डोर (गट्‌टू) उसकी टांगों में कस चुकी थी और हर फड़फड़ाहट के साथ उसकी जान को खतरा बढ़ रहा था.

जब एक युवक ने डर को मात दी (Amritsar bird rescue)

मौके पर मौजूद लोग असहाय थे, लेकिन तभी एक युवक आगे आया. बिना सेफ्टी बेल्ट या किसी खास उपकरण के, वह क्रेन से लटककर खंभे तक पहुंचा. हवा, ऊंचाई और खतरे के बावजूद उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही जज्बा था...उस परिंदे को आजाद कराना.

एक झटके ने बचा ली जान (Chinese dor se panchi ki jaan bachai)

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक बड़ी सावधानी से चाइनीज डोर काटता है. कुछ ही पलों में परिंदा आजाद हो जाता है और पंख फैलाकर उड़ जाता है. नीचे खड़े लोगों की सांसें तब जाकर सामान्य होती हैं, मानो किसी अपने को बचा लिया हो.

क्यों खतरनाक है चाइनीज डोर (The Deadly Threat of Chinese Kite String)

हर साल भारत में हजारों पक्षी चाइनीज डोर की वजह से घायल होते हैं या जान गंवा देते हैं. यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि यह सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं, बल्कि उस खामोश खतरे की याद दिलाती है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है.

सोशल मीडिया पर तारीफों की बारिश (animal welfare Punjab)

वीडियो वायरल होते ही लोग युवक को 'रियल हीरो', 'फरिश्ता' और 'इंसानियत की मिसाल' कह रहे हैं. यह घटना बताती है कि अगर नीयत साफ हो, तो एक इंसान भी बड़ा फर्क पैदा कर सकता है. यह कहानी सिर्फ एक परिंदे की नहीं, बल्कि उस इंसानियत की है जो आज भी हमारे बीच सांस ले रही है. अमृतसर के इस युवक ने साबित कर दिया कि...बुराई कितनी भी ऊंची क्यों न हो, इंसानियत का हौसला उससे कहीं ऊपर उड़ता है.

