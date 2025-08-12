आदमी ज्यादा झूठ बोलते हैं या औरत? लड़की के जवाब ने छू लिए करोड़ों का दिल

Who Lies More Men Or Women: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की से पूछा जाता है, आदमी ज्यादा झूठ बोलते हैं या औरत? यह सवाल भले ही सिंपल लगे, लेकिन लड़की का जवाब सीधे दिल तक पहुंचता है. इस जवाब ने खासकर लड़कों के दिल में छिपी भावनाओं को बाहर ला दिया है.

लड़की का दिल छू लेने वाला जवाब (viral emotional girl answer)

वीडियो में इंटरव्यू लेने वाला शख्स जब यह सवाल करता है, तो लड़की बिना हिचक के जवाब देती है, मर्द सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन इसका कारण सुनते ही माहौल भावुक हो जाता है. वह कहती है, वो सबसे ज्यादा झूठ ये बोलते हैं कि 'मैं ठीक हूं'. चाहे उन्हें कितनी भी तकलीफ हो, वो बताएंगे नहीं, न ही रोएंगे.

मर्दों का 'सब ठीक है' वाला दर्द (boys emotional truth video)

लड़की के शब्दों में छिपा यह सच बहुत से लोगों की जिंदगी से जुड़ा है. खासकर भारत में, जहां घर से दूर या जिम्मेदारियों में दबे मर्द अक्सर अपना दर्द छिपाकर सिर्फ यही कहते हैं...सब ठीक है. यह झूठ सिर्फ अपनों को चिंता से बचाने के लिए बोला जाता है, लेकिन असल में उनके अंदर दर्द और थकान का समंदर छिपा होता है.

सोशल मीडिया पर इमोशन का सैलाब (men hide pain viral video)

यह वीडियो Instagram अकाउंट @epic_sunny01 से पोस्ट किया गया है. कैप्शन में लिखा गया, इमोशनल लाइन. वीडियो में विदेशी फिल्मों के इमोशनल सीन जोड़े गए हैं, जो लड़की की बात को और गहराई देते हैं. नतीजा यह हुआ कि वीडियो को अब तक 11 करोड़ 20 लाख से ज्यादा व्यूज़, 77 लाख लाइक्स और 58 हजार से अधिक कमेंट मिल चुके हैं. यूज़र्स कमेंट में लिख रहे हैं, पहली बार कोई लड़की सच बोली है, बहन आपको ढेर सारा प्यार. एक और ने कहा, सही कहा, दिल को छू लिया.

