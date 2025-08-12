विज्ञापन
विशेष लिंक

आदमी ज्यादा झूठ बोलते हैं या औरत? लड़की के जवाब ने छू लिए करोड़ों का दिल

Boys Reality: वायरल वीडियो में लड़की ने बताया कि मर्द एक सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं. लड़की का जवाब सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों का दिल जीत रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
आदमी ज्यादा झूठ बोलते हैं या औरत? लड़की के जवाब ने छू लिए करोड़ों का दिल
क्यों मर्द बोलते हैं सबसे बड़ा झूठ, लड़की का जवाब सोशल मीडिया पर बना इमोशनल हिट

Who Lies More Men Or Women: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की से पूछा जाता है, आदमी ज्यादा झूठ बोलते हैं या औरत? यह सवाल भले ही सिंपल लगे, लेकिन लड़की का जवाब सीधे दिल तक पहुंचता है. इस जवाब ने खासकर लड़कों के दिल में छिपी भावनाओं को बाहर ला दिया है.

लड़की का दिल छू लेने वाला जवाब (viral emotional girl answer)

वीडियो में इंटरव्यू लेने वाला शख्स जब यह सवाल करता है, तो लड़की बिना हिचक के जवाब देती है, मर्द सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन इसका कारण सुनते ही माहौल भावुक हो जाता है. वह कहती है, वो सबसे ज्यादा झूठ ये बोलते हैं कि 'मैं ठीक हूं'. चाहे उन्हें कितनी भी तकलीफ हो, वो बताएंगे नहीं, न ही रोएंगे.

मर्दों का 'सब ठीक है' वाला दर्द (boys emotional truth video)

लड़की के शब्दों में छिपा यह सच बहुत से लोगों की जिंदगी से जुड़ा है. खासकर भारत में, जहां घर से दूर या जिम्मेदारियों में दबे मर्द अक्सर अपना दर्द छिपाकर सिर्फ यही कहते हैं...सब ठीक है. यह झूठ सिर्फ अपनों को चिंता से बचाने के लिए बोला जाता है, लेकिन असल में उनके अंदर दर्द और थकान का समंदर छिपा होता है.

सोशल मीडिया पर इमोशन का सैलाब (men hide pain viral video)

यह वीडियो Instagram अकाउंट @epic_sunny01 से पोस्ट किया गया है. कैप्शन में लिखा गया, इमोशनल लाइन. वीडियो में विदेशी फिल्मों के इमोशनल सीन जोड़े गए हैं, जो लड़की की बात को और गहराई देते हैं. नतीजा यह हुआ कि वीडियो को अब तक 11 करोड़ 20 लाख से ज्यादा व्यूज़, 77 लाख लाइक्स और 58 हजार से अधिक कमेंट मिल चुके हैं. यूज़र्स कमेंट में लिख रहे हैं, पहली बार कोई लड़की सच बोली है, बहन आपको ढेर सारा प्यार. एक और ने कहा, सही कहा, दिल को छू लिया.

ये भी पढ़ें:- क्या आप जानते हैं बिना खून पिए कितने दिन जिंदा रहते हैं मच्छर? जवाब चौंका देगा!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Who Lies More Men Or Women Viral Video, Emotional Girl Answer Viral, I Am Fine Men Biggest Lie, Emotional Viral Instagram Reel India, Epic_sunny01 Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com